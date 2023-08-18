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Турист приїхав на курорт і не зміг зайнятися сексом, за що подав на готель до суду і був здивований його вердиктом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист приїхав на популярний курорт і не зміг зайнятися сексом, за що подав на готель до суду і був здивований його вердиктом

Оригінальною судовою претензією до готелю на Менорці відзначився німецький турист. Він заявив, що приїхав на курорт і так і не зміг зайнятися тим сексом, причому, на думку туриста, з вини готелю. За що він і подав на готель до суду і був здивований його вердиктом.

Скарга туриста полягала у наступному. Він заявив, що так і не зміг зайнятися сексом у номері готелю, де він із супутницею зупинилися на Менорці. Причина в тому, що в номері було не двоспальне ліжко, а два односпальні ліжка, які не були з’єднані один з одним. «Через слизьку плитку ліжка розсувалися при кожному найменшому русі, що унеможливлювало гармонійне інтимне спілкування», – цитує німецька преса скаргу туриста. За це після повернення до Німеччини він і подав до суду на готель, вимагаючи компенсації.

Окружний суд Менхенгладбаха, міста на заході Німеччини, у землі Північний Рейн-Вестфалія, скаргу «потерпілого» розглянув. І виніс наступний вердикт: то була вина туриста. А сексом можна займатися і в односпальному ліжку «до загального задоволення».

Іноді вимоги туристів, що дійшли до суду, також відрізняються «оригінальністю». Нагадаємо, один із туристів вирішив отримати компенсацію у 250$ за «неякісний відпочинок» – йому не сподобалося, що двері у номері чотиризіркового готелю важко зачинялися. Ще пара туристок, на відпочинe у Туреччині, «подали» країні та туроператору позов за холодне море. Доречі, також безуспішно.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Встановлено необхідну кількість кроків на день, щоб запобігти передчасній смерті».

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