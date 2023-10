Опубліковано рейтинг 10 найкращих аеропортів світу

Блог для бортпровідників та авіакомпаній Cabin Crew HQ склав рейтинг найкращих аеропортів світу, передає NewYork Post.

Результати рейтингу ґрунтуються на оцінках вартості паркування, кількості пасажирів, середньої пунктуальності рейсів, а також наявності магазинів та ресторанів. Дані для оцінок були зібрані з Port Authority of New York and New Jersey та The Official Aviation Guide of the Airways. Кожен аеропорт отримав оцінку до 100 балів.

Список найкращих аеропортів світу виглядає так:

Міжнародний аеропорт Токіо (Ханнеда); Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта; Міжнародний аеропорт О’Хара у Чикаго; Міжнародний аеропорт Мехіко; Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Уерт; Міжнародний аеропорт Джорджа Буша у Х’юстоні; Міжнародний аеропорт Індіри Ганді у Делі; Міжнародний аеропорт Денвер; Міжнародний аеропорт Стамбула; Міжнародний аеропорт Шарлот Дуглас у Північній Кароліні.

Міжнародний аеропорт у Токіо посів перше місце, набравши 80 балів завдяки приблизно 88 відсоткам пунктуальності рейсів та безлічі варіантів для харчування та шопінгу.

США добре представлені в загальному топ-10 рейтингу, включаючи аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта в Джорджії, який посів друге місце з оцінкою 75,18 бала та найвищою кількістю пасажирів.