В Індії диспетчера аеропорту усунули від роботи за помилку, яка мало не призвела до катастрофи

23 серпня в аеропорту Делі мало не сталося зіткнення двох літаків авіакомпанії Vistara. Диспетчера, з вини якого мало не трапилася катастрофа, усунули від роботи.

За інформацією, Airbus A320 neo, що виконував рейс із Делі до Багдогри, отримав дозвіл на зліт зі смуги 29R. За кілька хвилин до цього інший літак, що прилетів з Ахмедабада і виконав посадку на смугу 29L, отримав дозвіл на перетин смуги 29R для рулювання до термінала.

Катастрофи вдалося уникнути завдяки пильності пілота, який зауважив, що за такого маневру велика ймовірність зіткнення з іншим бортом, і повідомив про це диспетчера. Після цього для літака, що вилітав до Багдогри, скасували зліт. Затримка цього рейсу зрештою склала аж чотири години.

“Управління цивільної авіації Індії наказало провести розслідування інциденту, диспетчера було відсторонено від роботи”, – заявив представник Міністерства цивільної авіації Індії.