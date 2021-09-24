ГлавнаяИНДИЯИндия: стрельба в зале суда. Есть жертвы
ИНДИЯ

Индия: стрельба в зале суда. Есть жертвы

Евгений Подольский

Во время суда над одним из боссов банды произошла перестрелка между полицией и бандитами. Три человека, включая обвиняемых, скончались в суде в Дели, а в зале суда вспыхнула паника, сообщает столичная полиция.

Комиссар полиции Дели заявил, что преступниками были двое мужчин в костюмах адвокатов. Их целью был обвиняемый. Есть подозрение, что убийцы принадлежали к конкурирующей преступной группировке.

Присутствовавшие в зале суда милиционеры сразу же открыли огонь по погибшим на месте преступникам. Глава банды скончался через несколько часов в больнице.

На фотографиях, сделанных в суде в социальных сетях, запечатлены люди, прячущиеся за сиденьями.

Сотрудник суда в районе Рохини, где произошел инцидент, сказал Reuters, что юристы должны получать специальные удостоверения личности, которые снизят риск выдавать себя за них.

Сандлив Насиар, президент Коллегии адвокатов Дели, объявил, что адвокаты не будут работать в субботу, поскольку меры безопасности будут проверяться в судах.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International