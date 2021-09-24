Индия: стрельба в зале суда. Есть жертвы

Во время суда над одним из боссов банды произошла перестрелка между полицией и бандитами. Три человека, включая обвиняемых, скончались в суде в Дели, а в зале суда вспыхнула паника, сообщает столичная полиция.

Комиссар полиции Дели заявил, что преступниками были двое мужчин в костюмах адвокатов. Их целью был обвиняемый. Есть подозрение, что убийцы принадлежали к конкурирующей преступной группировке.

Присутствовавшие в зале суда милиционеры сразу же открыли огонь по погибшим на месте преступникам. Глава банды скончался через несколько часов в больнице.

На фотографиях, сделанных в суде в социальных сетях, запечатлены люди, прячущиеся за сиденьями.

Сотрудник суда в районе Рохини, где произошел инцидент, сказал Reuters, что юристы должны получать специальные удостоверения личности, которые снизят риск выдавать себя за них.

Сандлив Насиар, президент Коллегии адвокатов Дели, объявил, что адвокаты не будут работать в субботу, поскольку меры безопасности будут проверяться в судах.