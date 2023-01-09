Густий туман накрив Делі і спричинив затримку десятків авіарейсів і хаос на дорогах

Щільний туман у Делі спричинив затримку десятків авіарейсів, а хвиля холоду змусила владу відкласти відкриття шкіл на тиждень, оскільки видимість погіршилася, а машини їздили з увімкненими аварійними фарами, повідомляє Reuters.

У міжнародному аеропорту Індіри Ганді в столиці Індії підтвердили, що сталася затримка в розкладі рейсів. Ідентична ситуація з приватними рейсами.

Індійський метеорологічний департамент спрогнозував «щільні або дуже густі тумани» в багатьох частинах Делі та північних і східних штатів, таких як Пенджаб, Хар’яна, Уттар-Прадеш і Біхар.

Він попередив, що найближчими днями може бути порушено повітряний, автомобільний і залізничний рух, і люди можуть мати проблеми зі здоров’ям, пов’язані з легенями. Повідомляється також, що в місцях густого туману не працюють лінії електропередач.

20-мільйонне місто Делі вже продовжило зимові канікули для багатьох шкіл на тиждень. Багато приватних шкіл мали відновити роботу в понеділок.

У понеділок у столиці зафіксували 5 градусів тепла. Хвиля холоду оголошується на рівнинах Індії, коли мінімальна температура падає до 4 градусів за Цельсієм або падає на 4,5 градуса нижче норми до 10 градусів за Цельсієм або нижче.