У Греції починається курортна “м’ясорубка”: країна приймає вже мільйон туристів на тиждень

Під кінець сезону курортам Греції світить справжня «м’ясорубка»: грецький міністр Греції Василіс Кікіліас заявив, що у серпні країна починає приймати по мільйону і більше туристів щотижня. Це дозволить Греції «наздогнати та перегнати» рекордний рівень 2019 року, проте популярні курорти ризикують поверненням овертуризму.

Як додали в міністерстві туризму, основними постачальниками туристів цього року стали Німеччина та Великобританія. Причому їх результати перевершили допандемічні рівні вже у липні 2022 року. В основному вони обирають такі напрямки, як Родос та Ханья.

«Туристичний сезон у Греції розпочався раніше, ніж будь-коли, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб продовжити його до 2022 року», — додав міністр туризму.

При цьому на зимовий сезон міністерство покладає надію на залучення європейських пенсіонерів — як очікується, вони мають поїхати у теплі краї, рятуючись від найвищих цін на газ. Як заявив пан Кікіліас, рекламну кампанію вже розпочато — Греція працює з великими міжнародними гравцями туризму в Австрії, Німеччині, Франції та Швеції. Нагадаємо, що на європейських пенсіонерів претендує також Туреччина. Подробиці читайте за цим посиланням.