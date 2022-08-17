Всі розділи
ГоловнаГреціяУ Греції починається курортна "м'ясорубка": країна приймає вже мільйон туристів на тиждень
ГреціяТуризм

У Греції починається курортна “м’ясорубка”: країна приймає вже мільйон туристів на тиждень

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
У Греції починається курортна м'ясорубка: популярна країна приймає вже мільйон туристів на тиждень

Під кінець сезону курортам Греції світить справжня «м’ясорубка»: грецький міністр Греції Василіс Кікіліас заявив, що у серпні країна починає приймати по мільйону і більше туристів щотижня. Це дозволить Греції «наздогнати та перегнати» рекордний рівень 2019 року, проте популярні курорти ризикують поверненням овертуризму.

Як додали в міністерстві туризму, основними постачальниками туристів цього року стали Німеччина та Великобританія. Причому їх результати перевершили допандемічні рівні вже у липні 2022 року. В основному вони обирають такі напрямки, як Родос та Ханья.

«Туристичний сезон у Греції розпочався раніше, ніж будь-коли, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб продовжити його до 2022 року», — додав міністр туризму.

При цьому на зимовий сезон міністерство покладає надію на залучення європейських пенсіонерів — як очікується, вони мають поїхати у теплі краї, рятуючись від найвищих цін на газ. Як заявив пан Кікіліас, рекламну кампанію вже розпочато — Греція працює з великими міжнародними гравцями туризму в Австрії, Німеччині, Франції та Швеції. Нагадаємо, що на європейських пенсіонерів претендує також Туреччина. Подробиці читайте за цим посиланням.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму