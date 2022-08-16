Турки озвучили вартість проживання для німецьких пенсіонерів, які рятуватимуться від зимових холодів у Туреччині

“Залишатися вдома цієї зими дорожче, ніж відпочивати в Анталії”, – так відрекламував Реджеп Явуз, голова робочої групи з туризму міської ради Анталії, довгострокові туристичні програми відпочинку для німців у Туреччині зимою. Вони розраховані насамперед на німецьких пенсіонерів, «які не можуть сплатити свої рахунки за газ, що подорожчав». У середній вони можуть провести зиму в Анталії лише за 21 євро на день.

Насамперед у своєму виступі Реджеп Явуз нагадав, що ціна на газ у Німеччині зросла на 95%, ціна на бензин на 35%, а ціна на електроенергію на 15%. Також на 20% подорожчали продукти та напої. І це не межа – до зими все це буде ще дорожче. Загалом, за його словами, середній німецькій родині з двома дітьми доведеться заплатити за бензин, газ, електрику та продукти харчування та напої на 3461 євро більше, ніж минулого року. «При цьому в Європі налічується 150 мільйонів пенсіонерів і вони чекають на можливість врятуватися від зростаючих витрат», – заявив Реджеп Явуз.

За його словами, «спекотні країни» вже звернули увагу на цю обставину та запропонували «довгі пакети проживання». Серед них Туреччина, Іспанія, Португалія, Туніс, Єгипет, Таїланд і В’єтнам. «Сильна сторона Анталії – якість продукту та пропоновані ціни. Ми маємо можливість запропонувати вибір готелів від 3 до 5 зірок, варіанти від bed&breakfast до все включено, легку доставку з Європи та привабливі ціни», – додав турецький чиновник. За його словами, Анталія в рамках «довгострокових» програм пропонує 152 готелі, період бронювання до 56 ночівель, програма охоплює період з листопада по лютий та пропонує готелі на будь-який бюджет та смак.

«Як приклад я беру відомий 4-зірковий готель у Кумкеї, курорті поруч із Сіде. З 15 листопада 2022 року по 10 січня 2023 року гість заплатить €1209 з особи за пакетну програму на 56 ночей. У програму входять: авіаквиток Німеччина-Анталія туди і назад, 57 днів обслуговування по «все включено», квиток на поїзд в аеропорт в Німеччині та трансфер з аеропорту Анталії. У результаті щоденні витрати туриста, включаючи їжу, питво, проживання, становлять 21 €. І це набагато привабливіше, ніж сидіти з мінімальним опаленням, загорнувшись у ковдри та чекати, коли зима пройде? Не кажучи вже про сонце та море…» – заявив турецький чиновник. При цьому він додав, що ціни є й нижчими — в 3* така програма обійдеться в 511 євро за 56 днів, а в люксовому 5* готель за 9892 євро.