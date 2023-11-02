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«Виселити туристів за місто»: як Японія має намір боротися із надмірним туризмом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
«Виселити туристів за місто»: як Японія має намір боротися із надмірним туризмом

В’їзний туризм до Японії повернувся до допандемійного рівня, поставивши країну перед нових викликів. Тепер місцева влада має, слідом за Європою, вирішувати проблеми, спричинені занадто рясним турпотоком. Які міркування є з цього приводу у японської туристичної влади.

Розширити транспортну мережу та збільшити вартість проїзду

Міністерство туризму Японії оприлюднило «план боротьби з туристами», а точніше, з їх надлишком.

Першочергові заходи, пише The Japan Times, будуть звернені на зміцнення транспортної інфраструктури, особливо щодо збільшення парку автобусів і таксі. Це необхідно для того, щоб комфортно приймати туристів у популярних містах, таких як Осака та Токіо.

В окремих туристичних локаціях пропонується нівелювати сезонні піки навантаження на транспорт. Наприклад, у Нісеко на Хоккайдо – використовувати більше машин таксі під час лижного сезону.

Спеціально для туристів пропонується організувати прямі автобусні маршрути до найпопулярніших туристичних напрямків від великих станцій.

Але ще одна пропозиція — змінити ціни на проїзд залежно від часу, щоби стимулювати поїздки в непіковий годинник.

Туристам пропонують активніше роз’їжджатися регіонами Японії

Міністерство також наголосило, що важливо перенаправити туристів із великих центрів як Токіо, Осака та Кіото, у менш відомі туристам райони країни, щоб зменшити концентрацію мандрівників.

У плані докладно описані зусилля 11 «зразкових» туристичних напрямків – таких місць, як Ісе Сіма у префектурі Міе та східний Хоккайдо. Вони були обрані раніше цього року як локації, де відвідувачі можуть насолодитися природою та унікальними пам’ятками, які не можна знайти у великих містах.

Міністерство планує надавати підтримку муніципалітетам у просуванні конкретних видів дозвілля – таких як пригодницький туризм у незайманих природних зонах або ночівлі в історичних селах.

Окремі безкоштовні пам’ятки

Планується вживати й фінансових заходів: так, з 1 жовтня з відвідувачів храму на острові Міядзіма стягується плата у розмірі 100 єн.

“Ми несемо відповідальність за збереження природи, історії та культури та передачу їх наступним поколінням”, – сказав Сюнджі Мукаї, представник міського відділу планування та координації Міядзіми.

Заради справедливості Японія не єдина країна, яка бореться з надлишковим туризмом. Раніше ми писали, що аналогічна проблема є на Балеарських островах та у континентальній Європі.

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