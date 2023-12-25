Туристам порадили «вимітатися» з популярного острова: місцеві жителі закликають гнати їх у шию

Новина про занепокоєння місцевих жителів Тенеріфе стала тривожним сигналом для туристів, які часто обирають цей сонячний острів для свого відпочинку. За даними, протести проти надмірного туризму вилилися в гасла з написом «туристи, провалюйте додому» та бажанням гнати гостей.

Як уточнило видання Daily Star, гнів місцевих жителів викликаний збільшенням числа приїжджих, що призвело до пробок, розливів стічних вод та збитків навколишньому середовищу.

Протестувальники вийшли на вулиці з плакатами та вимагали запровадити заходи проти масового туризму на острів. Гасла «Канарські острови більше не рай» та «Канарські острови не продаються» стали основними на демонстраціях. Останнім часом на Тенеріфе активно будуються готелі. Це неминуче призводить до руйнування природи та погіршення ситуації з житлом для місцевих жителів.

У відповідь на проблему остров’яни пропонують запровадити обмеження для мандрівників, включаючи запровадження екологічного податку та заборону на придбання другого житла. Наголошувалося також, що туристи та нерезиденти, які купують на острові будинки, погано впливають на ціноутворення. Через високий попит місцеві не можуть дозволити собі винаймати/купувати нерухомість. Нагадаємо, аналогічною ситуація була минулого та поточного року на півдні Туреччини, куди масово стікалися туристи.

Втім, тенденція ставити бар’єри проти туристичного напливу не тільки на Тенеріфе. Інші туристичні напрямки, такі як Амстердам, Барселона, Майорка та Трентіно-Альто-Адідже, також роблять кроки з обмеження кількості мандрівників та регулювання туристичної інфраструктури.