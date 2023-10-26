Ми не хочемо більше жодних туристів: у столиці Іспанії пройшли мітинги проти туризму

Загалом через три роки після «закриття на ковід» антитуристичні мітинги почали масово повертатися. «Припиніть займатися туризмом!», – під таким гаслом у столиці улюбленної туристами країни пройшли масові мітинги проти туристів. Йдеться про Іспанію і саме про Мадриді.

Як повідомляє іспанська преса, мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда заявив, що вони доклали багато зусиль для перевірки та накладання санкцій на будинки, які здаються в оренду туристам. Проте ухвалена постанова не спрацювала, і влада працює над новою постановою.

Тим часом мешканці виходять на протести. Головний їхній винуватець — здавання будинків у найм. Яка, на думку тих, що підняли галас: «Припиніть займатися туризмом!» – це призводить до зростання цін на оренду житла та погіршує умови життя. Саме про це заявили учасники мітингу, організованого районними асоціаціями та більш як тридцятьма організаціями, які скандували гасло «Стоп туризму».

Мадрид та Барселона співпрацюють у пошуках загального рішення щодо регулювання будівництва житла для туристів, додають у владі. У Барселоні на туристів вкотре намагаються впливати через гаманець: міська рада хоче збільшити податок на проживання, точніше податок на нічліг, який нині становить 5 євро для житлової нерухомості, з квітня 2024 року становитиме 6,25 євро. Ця сума аналогічна до суми, яку нині платять гості, які проживають у 5-зіркових готелях.