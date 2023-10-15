Після прибуття до Барселони туристів змусять йти з речами 30 хв пішки

Влада популярного у туристів міста вирішила боротися із засиллям відпочиваючих незвичайним способом, і розпочала цю боротьбу з найбільш безплідних для місцевої економіки круїзних туристів. Йдеться про популярну Барселону.

Крім введення на них суттєвого податку, туристам влаштують вельми своєрідну перешкоду — круїзним судам заборонили заходити до північного порту в центрі міста, і тепер лайнерам доведеться причалювати в порту Молл д’Адоссат, звідки туристам доведеться йти пішки з речами не менше 30 хвилин до виходу з портової зони. Раніше вони могли зійти з корабля та буквально за кілька хвилин дійти до центральної вулиці Ла-Рамбла.

Як пишуть в іспанських ЗМІ, цей захід може порадувати протестувальників проти овертуризму в Барселоні — закриття північного порту призведе до того, що кількість круїзних лайнерів, які прибувають до Барселони, скоротиться на 340 на рік, — запевняють вони. При цьому міра є незворотною: північний порт у Барселоні в принципі закриють, а його 150 тис. квадратних метрів відведуть під громадські простори для жителів міста.

Додамо, що до цієї міри додасться і фінансовий обтяження. Барселона обкладе податком у 6.25 євро за пасажира всі круїзні лайнери, що заходять до порту менш ніж на 12 годин. До речі, також дістанеться і одноденним туристам — з них планують збільшити податок на людину за добу до 7 євро за проживання.

Як заявляє влада міста, — заходи вимушені. Барселона з власним населенням у 1.6 млн осіб щорічно приймає на кораблях 2.3 млн туристів — і суми, які вони приносять до бюджету міста, не можна порівняти з навантаженням. Барселона, нарівні з Венецією, стала «столицею» антитуристичних протестів, серед основних причин — перенаселеність туристами центру міста, нездатність інфраструктури впоратися із щільністю населення, а також те, що підвищення туризму, що викликане туризмом, чинить тиск на місцевих жителів.