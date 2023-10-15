Всі розділи
ГоловнаІспаніяПісля прибуття до Барселони туристів змусять йти з речами 30 хв пішки
ІспаніяТуризм

Після прибуття до Барселони туристів змусять йти з речами 30 хв пішки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів після прибуття змусять йти з речами 30 хв пішки: так влада Барселони вирішила боротися із засиллям відпочиваючих

Влада популярного у туристів міста вирішила боротися із засиллям відпочиваючих незвичайним способом, і розпочала цю боротьбу з найбільш безплідних для місцевої економіки круїзних туристів. Йдеться про популярну Барселону.

Крім введення на них суттєвого податку, туристам влаштують вельми своєрідну перешкоду — круїзним судам заборонили заходити до північного порту в центрі міста, і тепер лайнерам доведеться причалювати в порту Молл д’Адоссат, звідки туристам доведеться йти пішки з речами не менше 30 хвилин до виходу з портової зони. Раніше вони могли зійти з корабля та буквально за кілька хвилин дійти до центральної вулиці Ла-Рамбла.

Як пишуть в іспанських ЗМІ, цей захід може порадувати протестувальників проти овертуризму в Барселоні — закриття північного порту призведе до того, що кількість круїзних лайнерів, які прибувають до Барселони, скоротиться на 340 на рік, — запевняють вони. При цьому міра є незворотною: північний порт у Барселоні в принципі закриють, а його 150 тис. квадратних метрів відведуть під громадські простори для жителів міста.

Додамо, що до цієї міри додасться і фінансовий обтяження. Барселона обкладе податком у 6.25 євро за пасажира всі круїзні лайнери, що заходять до порту менш ніж на 12 годин. До речі, також дістанеться і одноденним туристам — з них планують збільшити податок на людину за добу до 7 євро за проживання.

Як заявляє влада міста, — заходи вимушені. Барселона з власним населенням у 1.6 млн осіб щорічно приймає на кораблях 2.3 млн туристів — і суми, які вони приносять до бюджету міста, не можна порівняти з навантаженням. Барселона, нарівні з Венецією, стала «столицею» антитуристичних протестів, серед основних причин — перенаселеність туристами центру міста, нездатність інфраструктури впоратися із щільністю населення, а також те, що підвищення туризму, що викликане туризмом, чинить тиск на місцевих жителів.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Війна в Ізраїлі змусила змінити маршрути морських круїзів

Ізраїль
Компанія MSC Cruises переглянула круїзні маршрути Східним Середземномор'ям через...

Барселона заборонила круїзним лайнерам заходити до центру міста

Іспанія
Іспанська Барселона, яку визнали найзабрудненішим портом Європи за підсумками...

У Австралії пенсіонери купили 51 круїзний тур на 500 днів, помінявши будинок для літніх людей на півторарічний круїз

Австралія
Рекорд з відпочинку на кораблі поставила австралійська пара пенсіонерів...

Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей

Велика Британія
Компанія Resonance випустила новий рейтинг найкращих міст для життя....

Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи

Велика Британія
Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи підрахували та представили...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму