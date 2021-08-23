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ГРЕЦІЯ

У Греції спалахнули нові пожежі

Гліб Парфененко
У Греції спалахнули нові пожежі

Лише через декілька днів після того, як пожежникам вдалося згасити руйнівну лісову пожежу на грецькому острові Північна Евія, який знищив частину лісу, нова пожежа спалахнула недалеко від Мармарі, прибережного міста в південно-східній частині острова.

Раніше з номера 112 було відправлено повідомлення жителям Мармарі, а також двох населених пунктів, з проханням про попереджувальну евакуацію. Це селище «Коккініс» і селище Будівельного товариства лікарів.

В районі перебували 46 пожежних, 20 пожежних машин і піхотний підрозділ, а “водні бомбардувальники” прибули рано вранці.

Влада заявила, що в Мармарі пришвартувалося судно берегової охорони, приватний катер і два пасажирських судна на випадок, якщо мешканці будуть евакуйовані морем.

Крім того, згідно з відповідною інформацією, рух транспортних засобів було тимчасово зупинено в обох транспортних потоках, від провінційної дороги Лепурон – Карістос, від перехрестя Ступайон до перехрестя Мармарі.

Повідомлялося про перебої в подачі електроенергії в прилеглих районах. Згідно зі словами президента технічних фахівців PPC Костаса Маніатіса, PPC продовжила відключення електроенергії в трьох населених пунктах, яким загрожує пожежа.

Він зазначив, що в результаті пожежі в Мармарі згоріли дві колони середньої напруги, розташовані на дорозі в Фігіа, і після гасіння пожежі вона залишається для з’ясування заподіяної шкоди.

Пожежа на півночі, найбільший за кілька тижнів, почалася на початку серпня, горіла більше тижня, перш ніж була локалізована, спустошивши тисячі гектарів лісу.

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