В Греции вспыхнули новые пожары

Спустя всего несколько дней после того, как пожарным удалось потушить разрушительный лесной пожар на греческом острове Северная Эвия, который уничтожил часть леса, новый пожар вспыхнул недалеко от Мармари, прибрежного города в юго-восточной части острова.

Ранее с номера 112 было отправлено сообщение жителям Мармари, а также двух населенных пунктов, с просьбой о предупредительной эвакуации. Это поселок «Коккинис» и поселок Строительного общества врачей.

В районе находились 46 пожарных, 20 пожарных машин и пехотное подразделение, а «водные бомбардировщики» прибыли рано утром.

Власти заявили, что в Мармари пришвартовалось судно береговой охраны, частный катер и два пассажирских судна на случай, если жители будут эвакуированы морем.

Кроме того, согласно соответствующей информацией, движение транспортных средств было временно остановлено в обоих транспортных потоках, от провинциальной дороги Лепурон — Каристос, от перекрестка Ступайон к перекрестку Мармари.

Сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии в прилегающих районах. Согласно словам президента технических специалистов PPC Костаса Маниатиса, PPC продолжила отключения электроэнергии в трех населенных пунктах, которым грозит пожар.

Он отметил, что в результате пожара в Мармари сгорели две колонны среднего напряжения, расположенные на пути в Фиги, и после тушения пожара она остается для выяснения причиненного вреда.

Η φωτιά στο Μαρμάρι, (ανήκει στο Δήμο Καρύστου), οπως φαίνεται μέσα από το πλοίο κατά τον απόπλου του, στις 6:45 π.μ από το λιμάνι. #φωτια #Ευβοια #Μαρμαρι #Καρυστος pic.twitter.com/vyN8DbtswG — Fay Lyssaiou 🇬🇷🇨🇾🇮🇱🇲🇫🇦🇪🇪🇬🇸🇦🇦🇹🇦🇲 (@faylyss) August 23, 2021

Пожар на севере, крупнейший за несколько недель, началась в начале августа, горел больше недели, прежде чем был локализован, опустошив тысячи гектаров леса.