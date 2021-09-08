У Греції перевіряють 10 центрів вакцинації на предмет підроблених сертифікатів

Грецька антикорупційна Національна служба прозорості проводить розслідування відносно 10 центрів вакцинації за підозрою у видачі підроблених сертифікатів про щеплення проти COVID-19, повідомив глава служби Ангелос Бінніс.

Викриття про видачу підроблених сертифікатів центрами вакцинації в Греції почалися в медичному центрі Паламас в Кардіці, північна Греція, де співробітник видав 34 сертифіката з хибним змістом невакцинованим особам, у тому числі працівникам охорони здоров’я.

Уряд Греції оголосив штраф за видачу і запит підробленого сертифіката в розмірі 5000 євро.

Також розслідуються підозри у видачі підроблених сертифікатів експрес-тестів туристам на острові Санторіні.