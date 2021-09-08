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ГРЕЦИЯ

В Греции проверяют 10 центров вакцинации на предмет поддельных сертификатов

Глеб Парфененко
В Греции проверяют 10 центров вакцинации на предмет поддельных сертификатов

Греческая антикоррупционная Национальная служба прозрачности проводит расследование в отношении 10 центров вакцинации по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о прививках против COVID-19, сообщил глава службы Ангелос Биннис.

Разоблачение о выдаче поддельных сертификатов центрами вакцинации в Греции начались в медицинском центре Паламас в Кардице, северная Греция, где сотрудник выдал 34 сертификата с ложным содержанием невакцинированным лицам, в том числе работникам здравоохранения.

Правительство Греции объявило штраф за выдачу и запрос поддельного сертификата в размере 5000 евро.

Также расследуются подозрения в выдаче поддельных сертификатов экспресс-тестов туристам на острове Санторини.

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