Всі розділи
ГоловнаГреціяПочалася масова капітуляція туристів із найпопулярнішого регіону: шоковані готелі ллють гіркі сльози
ГреціяІспаніяІталія

Почалася масова капітуляція туристів із найпопулярнішого регіону: шоковані готелі ллють гіркі сльози

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Почався масова капітуляція туристів із найпопулярнішого регіону: шоковані готелі ллють гіркі сльози

Нестерпна спека, непритомність у чергах до популярних пам’яток, лісові пожежі та інші лиха призвели до того, що почався масовий відтік туристів із найпопулярнішого регіону – Середземноморських країн – Іспанії, Італії, Греції тощо. «У Середземномор’ї більше ні ногою, відшукаю відпочинок у своєму регіоні, де я так не страждатиму від спеки!», – пишуть у соцмережах «постраждалі» туристи, які отримали «екстремальну» відпустку. Готелям та місцевим турфірмам залишається лише лити гіркі сльози.

За даними Європейської туристичної комісії (ETC), кількість туристів, які планують відвідати Середземноморський регіон у період з червня до листопада, вже скоротилася на 10% порівняно з минулим роком. Притому нагадаємо, що й минулого року плани туристів уже руйнувалися — до авіахаосу також приєднувалися спеки та лісові пожежі. “Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому вплинуть на вибір мандрівників у Європі”, – прокоментував статистику Мігель Санс, глава ETC. За його оцінками, хоча поки що 7,6% мандрівників нині розглядають екстремальні погодні явища як серйозну проблему для поїздок, у перспективі туристичні потоки можуть зрушити у «прохолодніші» місця — такі як Ірландія, Чехія, Данія та Болгарія.

Думки пересічних туристів цю оцінку підтверджують. Наприклад, як пишуть норвезькі туристи, Аніта Ельшой та її чоловік, які зібралися відпочити у Васанелло, селі на північ від Риму, вони втекли з відпустки на тиждень раніше — коли температура досягла всього +36 градусів. «Сильно боліла голова, ноги та пальці розпухли, і в мене все більше й більше паморочилося в голові. Ми мали бути там два тижні, але не могли залишитися через спеку», – пише туристка. При цьому нагадаємо, цього тижня обіцяно лише нові рекорди невблаганної спеки — до 48 градусів за Цельсієм і вище. “Хвиля тепла безпрецедентна”, – скаржаться в Італії. У Греції туристів, які втратили свідомість, доводилося спускати з Акрополя, куди не передбачений заїзд «швидкої допомоги», після чого пам’ятку почали закривати на сієсту.

«Ми двічі подумаємо, перш ніж знову бронювати поїздку до Риму в липні, оскільки ми щосили намагалися пити достатньо води, зберігати прохолоду і знаходити місця з кондиціонером для відпочинку. Тільки коли буде прохолодніше – хоч вересень, хоч квітень», – виступають американські туристи. І це «погані новини для італійської економіки», запевняють експерти — готелям та турфірмам з таким високим сезоном залишається лише лити сльози та побоюватися, що не встигли вони оговтатися від ковіда, як загроза руйнування атакувала їх з іншого боку. Міністерство навколишнього середовища Італії принаймні офіційно попередило у звіті за цей рік, що іноземні туристи в майбутньому більше подорожуватимуть навесні та восени та обиратимуть прохолодніші напрями.

Втім, деяким готелям загрожує і суто фізичне зникнення — нікуди не поділася і загроза лісових пожеж, під ударом — найзеленіші курортні місця від Греції та Туреччини до Швейцарії, як запевняють у пресі, — евакуювали сотні, а то й тисячі туристів. У кантоні Валі, Швейцарія, понад 200 пожежників невпинно працювали всю ніч, щоб загасити полум’я лісової пожежі, що реве, але полум’я охопило вілли в декількох популярних гірських селах. У Греції горять ліси на північ від Афін, менше ніж за 20 кілометрів від туристичного центру Афін, причому горить узбережжя, масово забудоване готелями.

Синоптики при цьому не заспокоюють ні туристів, ні турбізнесу — спека протримається щонайменше до серпня, запевняють вони. Рекорди поставить Італія, у Греції та на Кіпрі чекають +42 градусів, 20 міст по всій Італії, включаючи Рим, включені до «червоної зони», де температура підніметься до рекордних 43°C (подробиці читайте тут). У результаті туристи продовжують скасовувати броні. До речі, і на популярних у наших туристів пляжах Анталії панує пекельна спека і виганяє туристів з пляжів – подробиці тут.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туризм “накривається мідним тазом”: тепловий вибух у Сахарі засмажить курорти пекельною спекою в +50°C

Італія
«Тепловий вибух», зафіксований у Сахарі, призведе до того, що...

Це кінець класичного туризму: в Італії туристам більше не можна їздити на екскурсії

Італія
«Поїздка на екскурсію може бути небезпечною для вашого здоров'я»,...

Пляжі в Анталії почали пустіти: туристи від дикої спеки ховаються в готелях

Туреччина
Інтерес до пляжів головної курортної провінції на півдні Туреччини...

Італія, Іспанія та Греція знемагають від спеки: Чому в Європі так спекотно і як довго це триватиме?

Греція
Південна та східна Європа очікує рекордних температур у зв'язку...

Червона спека дісталася Туреччини накривши туристів: вже поставлено сумні рекорди

Туреччина
"Червоний" рівень спеки, що захлеснув Середземномор'я, накрив і Туреччину....

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму