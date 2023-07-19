Почалася масова капітуляція туристів із найпопулярнішого регіону: шоковані готелі ллють гіркі сльози

Нестерпна спека, непритомність у чергах до популярних пам’яток, лісові пожежі та інші лиха призвели до того, що почався масовий відтік туристів із найпопулярнішого регіону – Середземноморських країн – Іспанії, Італії, Греції тощо. «У Середземномор’ї більше ні ногою, відшукаю відпочинок у своєму регіоні, де я так не страждатиму від спеки!», – пишуть у соцмережах «постраждалі» туристи, які отримали «екстремальну» відпустку. Готелям та місцевим турфірмам залишається лише лити гіркі сльози.

За даними Європейської туристичної комісії (ETC), кількість туристів, які планують відвідати Середземноморський регіон у період з червня до листопада, вже скоротилася на 10% порівняно з минулим роком. Притому нагадаємо, що й минулого року плани туристів уже руйнувалися — до авіахаосу також приєднувалися спеки та лісові пожежі. “Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому вплинуть на вибір мандрівників у Європі”, – прокоментував статистику Мігель Санс, глава ETC. За його оцінками, хоча поки що 7,6% мандрівників нині розглядають екстремальні погодні явища як серйозну проблему для поїздок, у перспективі туристичні потоки можуть зрушити у «прохолодніші» місця — такі як Ірландія, Чехія, Данія та Болгарія.

Думки пересічних туристів цю оцінку підтверджують. Наприклад, як пишуть норвезькі туристи, Аніта Ельшой та її чоловік, які зібралися відпочити у Васанелло, селі на північ від Риму, вони втекли з відпустки на тиждень раніше — коли температура досягла всього +36 градусів. «Сильно боліла голова, ноги та пальці розпухли, і в мене все більше й більше паморочилося в голові. Ми мали бути там два тижні, але не могли залишитися через спеку», – пише туристка. При цьому нагадаємо, цього тижня обіцяно лише нові рекорди невблаганної спеки — до 48 градусів за Цельсієм і вище. “Хвиля тепла безпрецедентна”, – скаржаться в Італії. У Греції туристів, які втратили свідомість, доводилося спускати з Акрополя, куди не передбачений заїзд «швидкої допомоги», після чого пам’ятку почали закривати на сієсту.

«Ми двічі подумаємо, перш ніж знову бронювати поїздку до Риму в липні, оскільки ми щосили намагалися пити достатньо води, зберігати прохолоду і знаходити місця з кондиціонером для відпочинку. Тільки коли буде прохолодніше – хоч вересень, хоч квітень», – виступають американські туристи. І це «погані новини для італійської економіки», запевняють експерти — готелям та турфірмам з таким високим сезоном залишається лише лити сльози та побоюватися, що не встигли вони оговтатися від ковіда, як загроза руйнування атакувала їх з іншого боку. Міністерство навколишнього середовища Італії принаймні офіційно попередило у звіті за цей рік, що іноземні туристи в майбутньому більше подорожуватимуть навесні та восени та обиратимуть прохолодніші напрями.

Втім, деяким готелям загрожує і суто фізичне зникнення — нікуди не поділася і загроза лісових пожеж, під ударом — найзеленіші курортні місця від Греції та Туреччини до Швейцарії, як запевняють у пресі, — евакуювали сотні, а то й тисячі туристів. У кантоні Валі, Швейцарія, понад 200 пожежників невпинно працювали всю ніч, щоб загасити полум’я лісової пожежі, що реве, але полум’я охопило вілли в декількох популярних гірських селах. У Греції горять ліси на північ від Афін, менше ніж за 20 кілометрів від туристичного центру Афін, причому горить узбережжя, масово забудоване готелями.

Синоптики при цьому не заспокоюють ні туристів, ні турбізнесу — спека протримається щонайменше до серпня, запевняють вони. Рекорди поставить Італія, у Греції та на Кіпрі чекають +42 градусів, 20 міст по всій Італії, включаючи Рим, включені до «червоної зони», де температура підніметься до рекордних 43°C (подробиці читайте тут). У результаті туристи продовжують скасовувати броні. До речі, і на популярних у наших туристів пляжах Анталії панує пекельна спека і виганяє туристів з пляжів – подробиці тут.