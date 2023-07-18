Пляжі в Анталії почали пустіти: туристи від дикої спеки ховаються в готелях

Інтерес до пляжів головної курортної провінції на півдні Туреччини з боку туристів впав: відпочинок в Анталії перетворився на муку. При цьому мандрівники ховаються в готелях через величезний плавець, який їх нещодавно страшно налякав, а від дикої спеки, яка встановилася в регіоні. За даними Головного управління метеорології Туреччини, температура у провінції досягла рекордних +43.5°C, повідомило турецьке видання NTV.

Справжнісінька загроза полягає в задушливій спеці, що огорнула регіон, поскаржилися туристи. Температура повітря, що перевищила позначку +40 ° C, не дозволяє їм комфортно насолоджуватися пляжними розвагами, хочеться сховатися в прохолодних готельних номерах, а не засмагати на пляжах.

Уточнювалося, що рівень спеки досяг свого піку 14 липня, коли термометри показали +42 °C у центрі міста Анталії та ще вище в Манавгаті – там було +43.9 °C. У наступні ці аномально високі показники збереглися. Наприклад, опівдні 15 липня найвища температура повітря становила +43.5 °C у центрі Анталії та понад +44 °C у Манавгаті.

Виснажливі температури злякали пляжників від узбережжя, тому на узбережжі Середземного моря стало порожньо. Видання навело приклад популярної Коньяалти, який зазвичай є жвавим місцем відпочинку для туристів, але тільки не минулими вихідними і 17 і 18 липня. Тим не менш, ті, хто все ж таки вирішує вийти на берег, воліють зайти в море і не виходити на пляж: в даний час температура води становить приємні +26 °C. На головних вулицях міста натовпів відпочиваючих теж не спостерігається. У своїй масі туристи перечікують аномальні значення.

Що за прогнозом? Метеорологи не віщують температурних послаблень до кінця поточного тижня — у місті та в провінції буде дуже спекотно. Температура залишиться на рівні близько +40 °C.

Нагадаємо, Турецька Рів’єра опинилася під владою суворого антициклону «Цербер», який проник з безжальної пустелі Сахари. Хвилі спеки, подібно до палаючого вогню, зараз охоплюють і Європу — і в Туреччині, і в європейських країнах більшість відпочиваючих були не готові до такої екстремальної спеки. Пекельна спека, що накрила регіон, призвела до того, що у багатьох країнах почали закриватися знакові пам’ятки. Після туристки, що зомліла в італійського Колізею при жарі «всього-то» в 36 ° C, деякі країни вирішили закривати знамениті музеї на сієсту «превентивно» – подробиці тут.