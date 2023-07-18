Всі розділи
ГоловнаТуреччинаПляжі в Анталії почали пустіти: туристи від дикої спеки ховаються в готелях
ТуреччинаТуризм

Пляжі в Анталії почали пустіти: туристи від дикої спеки ховаються в готелях

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турецьку Анталію накрила спека: повітря вже +37С, а температура морської води +25С

Інтерес до пляжів головної курортної провінції на півдні Туреччини з боку туристів впав: відпочинок в Анталії перетворився на муку. При цьому мандрівники ховаються в готелях через величезний плавець, який їх нещодавно страшно налякав, а від дикої спеки, яка встановилася в регіоні. За даними Головного управління метеорології Туреччини, температура у провінції досягла рекордних +43.5°C, повідомило турецьке видання NTV.

Справжнісінька загроза полягає в задушливій спеці, що огорнула регіон, поскаржилися туристи. Температура повітря, що перевищила позначку +40 ° C, не дозволяє їм комфортно насолоджуватися пляжними розвагами, хочеться сховатися в прохолодних готельних номерах, а не засмагати на пляжах.

Уточнювалося, що рівень спеки досяг свого піку 14 липня, коли термометри показали +42 °C у центрі міста Анталії та ще вище в Манавгаті – там було +43.9 °C. У наступні ці аномально високі показники збереглися. Наприклад, опівдні 15 липня найвища температура повітря становила +43.5 °C у центрі Анталії та понад +44 °C у Манавгаті.

Виснажливі температури злякали пляжників від узбережжя, тому на узбережжі Середземного моря стало порожньо. Видання навело приклад популярної Коньяалти, який зазвичай є жвавим місцем відпочинку для туристів, але тільки не минулими вихідними і 17 і 18 липня. Тим не менш, ті, хто все ж таки вирішує вийти на берег, воліють зайти в море і не виходити на пляж: в даний час температура води становить приємні +26 °C. На головних вулицях міста натовпів відпочиваючих теж не спостерігається. У своїй масі туристи перечікують аномальні значення.

Що за прогнозом? Метеорологи не віщують температурних послаблень до кінця поточного тижня — у місті та в провінції буде дуже спекотно. Температура залишиться на рівні близько +40 °C.

Нагадаємо, Турецька Рів’єра опинилася під владою суворого антициклону «Цербер», який проник з безжальної пустелі Сахари. Хвилі спеки, подібно до палаючого вогню, зараз охоплюють і Європу — і в Туреччині, і в європейських країнах більшість відпочиваючих були не готові до такої екстремальної спеки. Пекельна спека, що накрила регіон, призвела до того, що у багатьох країнах почали закриватися знакові пам’ятки. Після туристки, що зомліла в італійського Колізею при жарі «всього-то» в 36 ° C, деякі країни вирішили закривати знамениті музеї на сієсту «превентивно» – подробиці тут.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Італія, Іспанія та Греція знемагають від спеки: Чому в Європі так спекотно і як довго це триватиме?

Греція
Південна та східна Європа очікує рекордних температур у зв'язку...

Червона спека дісталася Туреччини накривши туристів: вже поставлено сумні рекорди

Туреччина
"Червоний" рівень спеки, що захлеснув Середземномор'я, накрив і Туреччину....

Через пекельну спеку почали закриватися знакові пам’ятки: туристи непритомніють

Греція
Пекельна спека, що накрила Європу, призвела до того, що...

Європа очікує аномальну 45-градусну спеку

ЄС
Як повідомляє інформагентство Associated Press, країни півдня та центру...

Величезний плавець, що стрімко рухався до берега, налякав відвідувачів пляжу в Туреччині

Туреччина
Інцидент стався у середземноморських водах популярного курортного міста Кемер,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму