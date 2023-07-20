Почався глобальний відтік туристів: звичний відпочинок кардинально змінюватиметься

Звичний відпочинок кардинально змінюватиметься — багато «літніх» напрямків втратять туристів, а рамки «високого» літнього сезону, швидше за все, змістяться у бік більш прохолодних місяців. Починається глобальний відтік туристів: це результат зі звичних локацій пляжного відпочинку курортів Середземномор’я в більш комфортні за температурою регіони. А також відмова від літнього відпочинку на користь осіннього та весняного. Відповідно, можна в найближчому майбутньому спостерігати банкрутства готелів, запустіння звичних курортів і переорієнтування інвестицій у нові регіони. Так аналітики оцінюють перспективи «глобального відтоку» туристів, що вже розпочався, через глобальне потепління, яке зараз фактично випалює Середземномор’я.

Як повідомляє європейська преса, за даними Європейської туристичної комісії (ETC), кількість туристів, які планують вирушити до басейну Середземного моря скоротилася на 10%. Причина – «непередбачувані погодні умови», звичні курортні місця в Середземномор’ї вже другий сезон страждають від екстремальних температур, які призводять і до інших стихійних лих. При цьому 7,6% туристів вважають, що погода є важливим фактором для їхнього плану подорожі.

«Глобальний відтік» за оцінками експертів може відбуватися відразу в кількох напрямках. Зростає попит на «прохолодніші» країни, серед них Чехія, Ірландія та Болгарія. Жителі скандинавських країн також заявляли, що наступного сезону мають намір розглянути можливість відпочити у себе на батьківщині і не страждати від спеки. По-друге, ймовірно зміщуватимуться і рамки високого сезону — з найспекотніших липня та серпня на «оксамитовий сезон», коли спека спадає, а море залишається теплим, і меншою мірою на травень-червень, бо для «пляжних» туристів море все ще прохолодне.

При цьому деякі туристичні напрямки, зокрема Греція, коментують, що в цьому «відтоці» є й свої позитивні сторони. Зокрема, те, що він сприятиме позбавленню «овертуризму» в літні місяці — від якого страждають багато грецьких островів.

Втім, поки що картина лякає. Нагадаємо, МОЗ Італії випустило попередження про високу температуру в десяти містах, включаючи Рим, через серйозну аномальну спеку та потенційні ризики, які вона становить для здоров’я населення. У Римі температура піднялася до +43, а подекуди, зокрема на Сицилії, обіцяють і до +50. «Як туристам, так і місцевим жителям важливо приділяти першочергову увагу своєму благополуччю та вживати необхідних запобіжних заходів у період сильної спеки», – йдеться в ньому.

Окремим пунктом у попередженні йдеться і про те, що хоча вивчення визначних пам’яток може бути привабливим, але для особистої безпеки в таких екстремальних погодних умовах необхідно уникати зневоднення, а також у найспекотнішу погоду перебувати в приміщенні з кондиціонером або хоча б у тіні. При цьому найспекотніший годинник, на думку МОЗ, триває з 11:00 до 18:00. Подробиці читайте тут. При цьому песимісти загалом передбачають, що «тепловий вибух» призведе до того, що туризм у Південній Європі «накриється мідним тазом».