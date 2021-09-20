Новини подорожей COVID: Греція вводить безкоштовні самоперевірки для неповнолітніх

Грецьке авіаційне управління (CAA) зробило важливу заяву щодо неповнолітніх внутрішніх авіапасажирів. В CAA заявили, що для дітей у віці від 5 до 11 років медична влада проведуть самотестування, яке буде безкоштовним. Тест необхідно провести не менше ніж за 24 години до вильоту.

На даний момент пасажири старше 12 років як і раніше повинні будуть мати при собі свої негативні докази про тестування, довідку про одужання або свідоцтво про вакцинацію, щоб подорожувати по Греції повітряним транспортом. Людина може подорожувати тільки через 14 днів після вакцинації. Також необхідно надати доказ вакцинації із зазначенням типу вакцини та кількості доз.

Цифровий сертифікат ЄС на COVID-19 також дійсний Греції і позбавляє мандрівників від тестування на COVID і карантину. Цифровий сертифікат був введений, щоб спростити, безперешкодно і безпечно подорожувати для європейців в умовах пандемії. Термін дії цього документа – 180 днів з дня його видачі. Для невакцинованих пасажирів в обов’язковому порядку проводиться експрес-тест на COVID, який проводиться протягом 48 годин до вильоту.

Кілька днів тому влада Греції оголосили, що мандрівникам з США буде дозволено в’їзд в країну по несуттєвим причинам. У той час як більшість європейських країн залишалися закритими для американців, Греція вітала їх з розпростертими обіймами.

Василіс Кікіліас, міністр туризму Греції, сказав, що США є для них важливим ринком, оскільки вони впливають на економіку країни. Він сказав: «Відвідувачі і професіонали туризму в Сполучених Штатах Америки і, звичайно ж, греки за кордоном проявляли і продовжують демонструвати свою любов до Греції і свою довіру до грецького туристичного продукту».