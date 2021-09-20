Новости путешествий COVID: Греция вводит бесплатные самопроверки для несовершеннолетних

Греческое авиационное управление (CAA) сделало важное заявление в отношении несовершеннолетних внутренних авиапассажиров. В CAA заявили, что для детей в возрасте от 5 до 11 лет медицинские власти проведут самотестирование, которое будет бесплатным. Тест необходимо провести не менее чем за 24 часа до вылета.

На данный момент пассажиры старше 12 лет по-прежнему должны будут иметь при себе свои негативные доказательства тестирования, справку о выздоровлении или свидетельство о вакцинации, чтобы путешествовать по Греции воздушным транспортом. Человек может путешествовать только через 14 дней после вакцинации. Также необходимо предоставить доказательство вакцинации с указанием типа вакцины и количества доз.

Цифровой сертификат ЕС на COVID-19 также действительный Греции и лишает путешественников от тестирования на COVID и карантина. Цифровой сертификат был введен, чтобы упростить, беспрепятственно и безопасно путешествовать для европейцев в условиях пандемии. Срок действия этого документа — 180 дней со дня его выдачи. Для невакцинированных пассажиров в обязательном порядке проводится экспресс-тест на COVID, который проводится в течение 48 часов до вылета.

Несколько дней назад власти Греции объявили, что путешественникам из США будет разрешен въезд в страну по несущественным причинам. В то время как большинство европейских стран оставались закрытыми для американцев, Греция приветствовала их с распростертыми объятиями.

Василис Кикилиас, министр туризма Греции, сказал, что США является для них важным рынком, поскольку они влияют на экономику страны. Он сказал: «Посетители и профессионалы туризма в США и, конечно же, греки за рубежом проявляли и продолжают демонстрировать свою любовь к Греции и свое доверие к греческому туристического продукта».