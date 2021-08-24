Збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Франції

Французькі органи охорони здоров’я оголосили, що кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 і пацієнтів з коронавірусом в відділеннях інтенсивної терапії, досягло найвищого рівня за більш ніж два місяці, повідомляє Reuters. Дельта-варіант вірусу чинить все більший тиск на систему охорони здоров’я країни.

За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Віра, пік четвертої хвилі може бути досягнутий в найближчі дні. Він попередив, що ситуація може ускладнитися поверненням учнів в школу на наступному тижні.

Веран сказав, що французькі органи охорони здоров’я незабаром можуть рекомендувати посилення вакцини проти коронавируса людям у віці 65 років і старше.

За добу кількість госпіталізованих з вірусом збільшилася на 356 осіб до 11 007, і вперше з 17 червня було перевищено поріг в 11 000 госпіталізацій. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 2215 осіб, це найвищий показник з 10 червня.

Джерело: BTA