ГоловнаФРАНЦІЯЗбільшення кількості госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Франції
ФРАНЦІЯ

Збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Франції

Гліб Парфененко
Збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Франції

Французькі органи охорони здоров’я оголосили, що кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 і пацієнтів з коронавірусом в відділеннях інтенсивної терапії, досягло найвищого рівня за більш ніж два місяці, повідомляє Reuters. Дельта-варіант вірусу чинить все більший тиск на систему охорони здоров’я країни.

За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Віра, пік четвертої хвилі може бути досягнутий в найближчі дні. Він попередив, що ситуація може ускладнитися поверненням учнів в школу на наступному тижні.

Веран сказав, що французькі органи охорони здоров’я незабаром можуть рекомендувати посилення вакцини проти коронавируса людям у віці 65 років і старше.

За добу кількість госпіталізованих з вірусом збільшилася на 356 осіб до 11 007, і вперше з 17 червня було перевищено поріг в 11 000 госпіталізацій. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 2215 осіб, це найвищий показник з 10 червня.

Джерело: BTA

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19ЄвропакоронавірусвакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаземлетрусТалібан

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International