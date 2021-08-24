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ФРАНЦИЯ

Увеличение количества госпитализаций пациентов с COVID-19 во Франции

Глеб Парфененко
Увеличение количества госпитализаций пациентов с COVID-19 во Франции

Французские органы здравоохранения объявили, что количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 и пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии, достигло самого высокого уровня за более чем два месяца, сообщает Reuters. Дельта-вариант вируса оказывает все большее давление на систему здравоохранения страны.

По словам министра здравоохранения Оливье Вера, пик четвертой волны может быть достигнут в ближайшие дни. Он предупредил, что ситуация может осложниться возвращением учеников в школу на следующей неделе.

Веран сказал, что французские органы здравоохранения вскоре могут рекомендовать усиление вакцины против коронавируса людям в возрасте 65 лет и старше.

За сутки количество госпитализированных с вирусом увеличилось на 356 человек до 11 007, и впервые с 17 июня был превышен порог в 11 000 госпитализаций. В отделениях интенсивной терапии находится 2215 человек, это самый высокий показатель с 10 июня.

Источник: BTA

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