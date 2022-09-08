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Росіянам закривають в’їзд до Латвії, Литви та Естонії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Росіянам закривають в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.

Заборона на в’їзд до країн Балтії для громадян РФ, які мають шенгенські візи, набуде чинності протягом 10 днів. Про це журналістам повідомив голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич.

Раніше Литва, Естонія та Латвія ухвалили спільне рішення обмежити перетин своїх кордонів для всіх росіян. Угода поширюється на громадян Білорусі. Йдеться, зокрема, про в’їзд шенгеном через сухопутні КПП, морські порти, не кажучи вже про аеропорти.

Едгар Рінкевич додав, незважаючи на те, що решта країн – членів Євросоюзу не підтримала ініціативу, подібні заходи все одно мають «як силовий, так і морально-політичний аспект». Він також зазначив, що саме балтійські держави та Фінляндія є зараз основними транзитними пунктами для російських громадян, які вирушають до Європи.

Міністр висловився і про рішення ЄС припинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. За його словами, ці візові санкції «досить ефективні з політичної точки зору».

У свою чергу, влада Фінляндії поки відмовилася обмежувати в’їзд росіян в республіку. Однак уточнюється, що у разі ухвалення такого рішення на всій території ЄС Гельсінкі діятиме відповідно до спільної політики Союзу.

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