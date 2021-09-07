Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між країнами.

Як передає «Українська правда», про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в програмі «Свобода слова».

«У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону», – заявив глава МЗС.

Кулеба додав, що Україна постійно піднімає з американськими партнерами питання безвізового режиму, як і з Канадою та Британією.