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Економіка

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Глава МЗС України заявив, що сильна економіка дозволить створювати резерви, які можна витрачати на оборону

Євгеній Подольський

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між країнами.

Як передає «Українська правда», про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в програмі «Свобода слова».

«У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону», – заявив глава МЗС.

Кулеба додав, що Україна постійно піднімає з американськими партнерами питання безвізового режиму, як і з Канадою та Британією.

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