Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами.

Как передает «Украинская правда», об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в программе «Свобода слова».

«У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам — это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, что если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону », — заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина постоянно поднимает с американскими партнерами вопрос безвизового режима, как и с Канадой и Британией