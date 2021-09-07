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Экономика

Украина предложила США создать зону свободной торговли

Глава МЗС України заявив, що сильна економіка дозволить створювати резерви, які можна витрачати на оборону

Евгений Подольский

Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами.

Как передает «Украинская правда», об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в программе «Свобода слова».

«У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам — это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, что если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону », — заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина постоянно поднимает с американскими партнерами вопрос безвизового режима, как и с Канадой и Британией

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