Росіяни наповнюють світ дезінформацією: МЗС України застерігає від нової кампанії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив через соціальні мережі, що Росія готує дезінформаційну кампанію про Україну, яка буде націлена на іноземні ЗМІ та політиків, бо, як він зазначив, агресор знає, що постачання зброї має вирішальне значення для відображення ворога.

«Росія знає, що постачання зброї має вирішальне значення для України, і мобілізує всі зусилля, щоб ним нашкодити», — написав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що Москва підготувала «масовану інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати (Інтернет) коментарями, які містять дезінформацію про Україну». Кулеба закликав не піддаватися маніпуляції.

Пропагандистська кампанія

Прес-секретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін нещодавно розповів про посилення російської пропагандистської кампанії, яка також спрямована на російське суспільство. Останнім часом Росія посилила свою пропагандистську кампанію, спрямовану на російське суспільство. Її мета — переконати росіян у тому, що спецоперація (так Кремль представляє війну проти АС) йде за планом», — написав Жарін у Twitter.

У наступних записах він додав, що «в рамках фальсифікації правди про російське вторгнення в Україну кремлівська пропаганда викриває «гуманітарну допомогу», яку російські солдати надають «звільненим жителям», а також успіхи в діях проти нацистів».

Він нагадав, що саме так Росія говорить про уряд у Києві. Прес-секретар міністра-координатора спецслужб зазначив, що у російських ЗМІ також були спроби переконати, що економічна ситуація в Росії стабільна, і що країна готова до економічних наслідків «спецоперації».