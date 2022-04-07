Кулеба звинуватив Лаврова у співучасті у злочинах російської армії в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні звинуватив свого російського колегу Сергія Лаврова у “співучасті у злочинах”, скоєних російською армією від початку війни в Україні, повідомляє Франс Прес.

“Той факт, що (Лавров) виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі та військові злочини, скоєні в Бучі та інших містах та селах України… .. робить його співучасником цих злочинів”, – сказав Кулеба на прес-конференції після зустрічі з міністрами іноземних справ країн НАТО у Брюсселі.

“Кожен коментар, який робить (Лавров), спрямований на те, щоб розладнати переговори, заблокувати їх і не дати їм йти вперед”, – додав Кулеба, маючи на увазі російсько-українські переговори під егідою Туреччини, гарантуючи при цьому, що він “готовий зустрітися із ним знову”.

“Якщо йдеться про мир в Україні та припинення вбивств, то я готовий зустрітися з ким завгодно”, – сказав міністр закордонних справ України, додавши: “Щоб уникнути нової Бучі, нам треба поговорити та подивитися, як ми можемо закінчити цю війну”.

Україна має отримати зброю “зараз”, інакше “буде надто пізно”, сказав Кулеба міністрам закордонних справ країн НАТО, додає БТА.