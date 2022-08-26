Кулеба: Україна переконує ЄС та G7 закрити в’їзд російським туристам

Заборона на в’їзд російським туристам буде найефективнішою персональною санкцією проти Росії. Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба у статті “Зачиніть двері для російських туристів” для видання Politico.

За його словами, це стане першим кроком до усвідомлення росіянами власної вини за розв’язану країною війну проти України.

Дипломат пояснив, що “масова підтримка війни всередині Росії залишається темною дійсністю, яку не всі європейські лідери готові визнати”.

“Росіяни ще навіть не починали усвідомлювати свою провину. Насправді вони рухаються у протилежному напрямку. Саме тому необхідно, щоб усі країни ЄС та Групи сімох припинили видавати туристичні візи росіянам», – зазначив Кулеба.

Водночас він зазначив, що «маленька меншість росіян», які не підтримують війну проти України, мають зберегти можливість отримати притулок. Також має бути збережено в’їзд із гуманітарних підстав, вважає глава МЗС.

Міністр повідомив, що зараз Україна активно працює з партнерами в ЄС і G7, переконуючи їх закрити в’їзд російським туристам.