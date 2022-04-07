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Це буде як Друга світова війна: Україна просить зброю перед битвою за Донбас

Євгеній Подольський

Глава МЗС України звернувся до країн НАТО за допомогою у переозброєнні України перед вирішальним зіткненням із російською армією на Донбасі. Згідно з останніми повідомленнями, росіяни планують великий наступ, щоб зайняти весь регіон. Як зазначив Дмитро Кулеба, війна у цьому районі нагадуватиме бої Другої світової війни.

Глава МЗС України закликав НАТО до якнайшвидшого переозброєння, щоб підготувати Україну до нападу Росії на Донбас. Згідно з останніми повідомленнями, росіяни планують великий наступ, щоб зайняти весь регіон.

Дмитро Кулеба заявив сьогодні в штабі Альянсу, що війна за Донбас нагадуватиме Другу світову війну із застосуванням тисячі танків, літаків та бронетехніки.

“Або ви допоможете нам зараз, і я говорю про кілька днів, а не тижні, або ця допомога запізниться, і багато людей помруть”, – сказав він.

Представник МЗС України також відновив заклик ЄС запровадити ембарго на постачання нафти та газу з Росії. Він наголосив, що санкції мають бути ефективними. – Поки що ЄС купує у Росії нафту і газ, з одного боку, він підтримуватиме Україну, а з іншого – російську військову машину, – підкреслив він.

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