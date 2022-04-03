Кулеба Дмитро Іванович – Міністр закордонних справ України

Народився 1981 року у м. Суми.

Освіта:

У 2003 році з відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». Кандидат юридичних наук (2006 р.).

Трудова діяльність:

З 2003 рік по 2010 рік працював у системі Міністерства закордонних справ України на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ).

З 2010 року по 2013 рік, працюючи у Секретаріаті Міністра МЗС України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій, відносин з США.

Протягом січня-червня 2013 року був радником віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань.

Залишив державну службу в 2013 році та очолив Фонд культурної дипломатії UART.

У 2014 році повернувся до МЗС на посаду Посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. Запровадив у роботу МЗС концепції цифрової дипломатії, стратегічних комунікацій, культурної дипломатії та публічної дипломатії.

У 2016 році призначений на посаду Постійного представника України при Раді Європи.

З серпня 2019 року по березень 2020 року — Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

З 4 березня 2020 року призначений Міністром закордонних справ України.

Автор книги «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» (Книголав, 2019 р.).

Одружений. Має двох дітей.