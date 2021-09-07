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Економіка

Біткойн став офіційною валютою Сальвадора

Гліб Парфененко
Біткойн став офіційною валютою Сальвадора

Біткоїн тепер є національною валютою Сальвадора. Це перша країна в світі, яка проводила таку реформу.

Зміна валюти вступає в силу, незважаючи на несхвалення значної частини населення. Згідно з опитуваннями громадської думки, трохи менше 5 відсотків людей в Сальвадорі можуть торгувати біткоїнами, а кожен другий з 10 чоловік навіть не чув про криптовалюту.

Майже 70% не схвалюють введення біткоїнів як офіційну валюту країни. Двадцять років тому Сальвадор відмовився від власної валюти і замінив її доларом США. Його як і раніше будуть використовувати в країні, але разом з криптовалютою. Прогнозується, що через експеримент з біткоїнами Сальвадор впаде ще більше у фінансовому відношенні.

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