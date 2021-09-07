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Экономика

Биткойн стал официальной валютой Сальвадора

Глеб Парфененко
Биткойн стал официальной валютой Сальвадора

Биткоин теперь является национальной валютой Сальвадора. Это первая страна в мире, которая проводила такую ​​реформу.

Изменение валюты вступает в силу, несмотря на неодобрение значительной части населения. Согласно опросам общественного мнения, чуть меньше 5 процентов людей в Сальвадоре могут торговать биткоинами, а каждый второй из 10 человек даже не слышал о криптовалютах.

Почти 70% не одобряют введение биткоинов как официальную валюту страны. Двадцать лет назад Сальвадор отказался от собственной валюты и заменил ее долларом США. Его по-прежнему будут использовать в стране, но вместе с криптовалютой. Прогнозируется, что через эксперимент с биткоинами Сальвадор упадет еще больше в финансовом отношении.

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