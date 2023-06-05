Туризм Єгипту перестав приймати готівку

«Цифрову трансформацію» переживає туризм Єгипту — це призводить до того, що багато визначних пам’яток перестало приймати готівку. Серед них — піраміди Гізи, Єгипетський музей у Тахрірі, Цитадель Салах ад-Дін, Нубійський музей та Незакінчений обеліск в Асуані тепер вимагають оплати банківськими картками для придбання квитків. Таку заяву Міністерства туризму та старожитностей та Міністерства юстиції транслюють місцеві ЗМІ.

Цей крок є частиною «комплексної стратегії цифрової трансформації» міністерства і слідує за чотирма місяцями застосування цієї системи в храмах в Асуані. Згідно з заявою, наразі всі туристичні об’єкти в Асуані приймають платежі лише банківськими картками.

За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Мостафи Вазірі, система поступово впроваджуватиметься і в інших туристичних об’єктах Єгипту. Вже наступного тижня готівку перестане приймати і «наступна група об’єктів».

Туристам уточнили, що квитки можна придбати через сайт Egy Monuments. Також вони продаються в семи спеціалізованих офісах продажу банківських карток або карток Meeza.