Данія побудує перший у світі енергетичний острів

У Північному морі Данія планує побудувати перший в світі «енергетичний острів». Як пише Bloomberg, він наростить потужності відновлюваних джерел в країні і зробить стабільною подачу вітряної енергії.

Острів буде розташований в 80 кілометрах від узбережжя, його будівництво обійдеться в 34 млрд доларів. Міністерство енергетики та клімату проведе тендер, який визначить співвласників острова і будівельну компанію для його зведення.

Про плани побудувати такий острів повідомлялося ще в лютому 2021 року. Штучна платформа площею 120 тис. квадратних метрів буде управляти інфраструктурою 200 вітряних установок. Будівництво планують завершити до 2033 року. Острів зможе генерувати три гігавата електроенергії і подавати світло в мільйони будинків. Розглядається можливість подачі електрики в Німеччину, Бельгію і Люксембург.