Турецькі готелі пішли на відчайдушний крок та знайшли спосіб, як знизити вартість для туристів

Оригінальний і загалом відчайдушний спосіб впоратися з цінами на електрику, що виросли більш ніж у чотири рази, знайшли готелі Стамбула. “Перекладати на туриста” такі божевільні суми неможливо – в результаті готелі шукають спосіб і вижити, і зберегти доступні ціни для туристів – і їм дешевше інвестувати у власні енергетичні проекти. Принаймні, саме це прозвучало у заяві, яку озвучили Стамбульська торгова палата (ITO) та голова комітету з готелів Айдин Караджабай. Вони оголосили, що в найближчих планах безпосередньо інвестувати в проект з видобутку сонячної енергії в Анатолії для готелів Стамбула, причому переговори про виділення землі під проект вже плануються в найближчий період роботи комітету ITO.

Як заявив Караджабай, зростаючі ціни на енергію поставили готельєрів у майже безвихідь. «Витрати на енергію в Туреччині та у світі значно зросли. Тоді як рахунок за електроенергію одного з наших готелів у 2021 році становив близько 70 тисяч турецьких лір, у поточному періоді він збільшився до 290 тисяч лір», – заявив він. Перекладати ці витрати на клієнта ризиковано — турист, швидше за все, просто втече.

У результаті готелі вирішили, що «порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих» і спробують зайнятися видобутком електрики самостійно, а саме інвестувати в проект розвитку видобутку сонячної енергії в провінції Анатолія.

«Ми прагнемо виробляти нашу власну енергію. Ми не можемо зробити це із сонячними батареями, які будуть встановлені на дахах готелів у Стамбулі, оскільки там недостатньо сонячного світла. Тому ми попросимо виділити землю для готелів Стамбула в провінції Анатолія, де є високий рівень сонячного освітлення», – розповів турецький експерт.

При цьому в планах інвесторів видати готелям «кожному за потребами» на кооперативній основі. «Кожен готельєр вкладатиме стільки, скільки йому потрібно. Сума інвестицій у готель на 50 номерів та готель на 250 номерів буде різною. Ми проведемо переговори з міністерствами, щоб цей проект був оперативно введений в експлуатацію у 2023 році», – запевнив Караджабай. За його словами, основне завдання проекту — знизити астрономічні витрати готелів на електроенергію.