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Турецькі готелі пішли на відчайдушний крок та знайшли спосіб, як знизити вартість для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турецькі готелі пішли на відчайдушний крок та знайшли спосіб, як знизити вартість для туристів

Оригінальний і загалом відчайдушний спосіб впоратися з цінами на електрику, що виросли більш ніж у чотири рази, знайшли готелі Стамбула. “Перекладати на туриста” такі божевільні суми неможливо – в результаті готелі шукають спосіб і вижити, і зберегти доступні ціни для туристів – і їм дешевше інвестувати у власні енергетичні проекти. Принаймні, саме це прозвучало у заяві, яку озвучили Стамбульська торгова палата (ITO) та голова комітету з готелів Айдин Караджабай. Вони оголосили, що в найближчих планах безпосередньо інвестувати в проект з видобутку сонячної енергії в Анатолії для готелів Стамбула, причому переговори про виділення землі під проект вже плануються в найближчий період роботи комітету ITO.

Як заявив Караджабай, зростаючі ціни на енергію поставили готельєрів у майже безвихідь. «Витрати на енергію в Туреччині та у світі значно зросли. Тоді як рахунок за електроенергію одного з наших готелів у 2021 році становив близько 70 тисяч турецьких лір, у поточному періоді він збільшився до 290 тисяч лір», – заявив він. Перекладати ці витрати на клієнта ризиковано — турист, швидше за все, просто втече.

У результаті готелі вирішили, що «порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих» і спробують зайнятися видобутком електрики самостійно, а саме інвестувати в проект розвитку видобутку сонячної енергії в провінції Анатолія.

«Ми прагнемо виробляти нашу власну енергію. Ми не можемо зробити це із сонячними батареями, які будуть встановлені на дахах готелів у Стамбулі, оскільки там недостатньо сонячного світла. Тому ми попросимо виділити землю для готелів Стамбула в провінції Анатолія, де є високий рівень сонячного освітлення», – розповів турецький експерт.

При цьому в планах інвесторів видати готелям «кожному за потребами» на кооперативній основі. «Кожен готельєр вкладатиме стільки, скільки йому потрібно. Сума інвестицій у готель на 50 номерів та готель на 250 номерів буде різною. Ми проведемо переговори з міністерствами, щоб цей проект був оперативно введений в експлуатацію у 2023 році», – запевнив Караджабай. За його словами, основне завдання проекту — знизити астрономічні витрати готелів на електроенергію.

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