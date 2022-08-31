У Великій Британії через зростання витрат на електроенергію закриваються пивоварні та паби

Приваблива для туристів культура пабів у Великій Британії може піти на дно економічної кризи, внаслідок чого туристи залишаться без пива. Витрати на енергію у пивоварів та пабів зросли на 300%, у результаті керівники шести найбільших пивоварних заводів Великобританії закликали уряд «негайно» втрутитися в проблему, оскільки самотужки пабам не вижити.

Йдеться про такі компанії як JW Lees, Carlsberg Marston’s, Admiral Taverns, Drake & Morgan, Greene King та St Austell Brewery, які входять до ради директорів Асоціації пивоварів та пабів Великобританії (BBPA). У своєму зверненні вони заявляють, що енергетична криза завдасть «незворотних» збитків сектору без державної підтримки. Пивовари вимагають негайного втручання, включаючи підготовку пакету підтримки та запровадження верхньої межі цін на енергоносії для бізнесу.

А поки що «пересічний» власник пабу в Ессексі на південному сході Англії, як заявляє BBC, що вартість енергії зросла приблизно з 13’000 до 35’000 фунтів стерлінгів на рік. «Паб тепер має заробляти на 1’800 фунтів стерлінгів більше на тиждень, щоб покрити витрати, але такої можливості немає. Я думаю, нам буде дуже складно, якщо держава не втрутиться». – заявляє пивовар.

Паби не можуть зазнавати такого навантаження і закриваються один за одним — у червні це зниження досягло рекордної кількості, додає ВВС. Як розповів Кріс Джоусі, менеджер Admiral Taverns, якому належить 1600 пабів, один із його орендарів повністю розорився через 20 років роботи, тому що його рахунок за електроенергію зріс на 450%. “Паби ризикують закритися, а люди – стати безробітними, ми отримаємо нове вогнище соціальної напруженості”, – заявляє і Нік Маккензі, виконавчий директор Greene King, яка керує 3100 пабами.

При цьому Міністерство праці, енергетики та промисловості вже відповіло, заявивши, що «жоден уряд не може контролювати глобальні фактори, які підвищують ціни на енергію та інші експлуатаційні витрати». Однак також пообіцяло «підтримувати сектор послуг найближчими місяцями», зокрема, оголосивши 50% зниження податків для підприємств у всій Великій Британії.