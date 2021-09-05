Дания построит первый в мире энергетический остров

В Северном море Дания планирует построить первый в мире «энергетический остров». Как пишет Bloomberg, он нарастит мощности возобновляемых источников в стране и сделает стабильной подачу ветряной энергии.

Остров будет расположен в 80 километрах от побережья, его строительство обойдется в 34 млрд долларов. Министерство энергетики и климата проведет тендер, который определит совладельцев острова и строительную компанию для его возведения, передает Lenta.ru.

О планах построить такой остров сообщалось еще в феврале 2021 года. Искусственная платформа площадью 120 тыс. квадратных метров будет управлять инфраструктурой 200 ветряных установок. Строительство планируют завершить к 2033 году. Остров сможет генерировать три гигаватта электроэнергии и подавать свет в миллионы домов. Рассматривается возможность подачи электричества в Германию, Бельгию и Люксембург.