ГлавнаяДАНИЯДания построит первый в мире энергетический остров
ДАНИЯНаука

Дания построит первый в мире энергетический остров

Інвестувати в проект необхідно $ 34 млрд

Евгений Подольский
Дания построит первый в мире энергетический остров

В Северном море Дания планирует построить первый в мире «энергетический остров». Как пишет Bloomberg, он нарастит мощности возобновляемых источников в стране и сделает стабильной подачу ветряной энергии.

Остров будет расположен в 80 километрах от побережья, его строительство обойдется в 34 млрд долларов. Министерство энергетики и климата проведет тендер, который определит совладельцев острова и строительную компанию для его возведения, передает Lenta.ru.

О планах построить такой остров сообщалось еще в феврале 2021 года. Искусственная платформа площадью 120 тыс. квадратных метров будет управлять инфраструктурой 200 ветряных установок. Строительство планируют завершить к 2033 году. Остров сможет генерировать три гигаватта электроэнергии и подавать свет в миллионы домов. Рассматривается возможность подачи электричества в Германию, Бельгию и Люксембург.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарДжо БайденКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International