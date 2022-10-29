Турецькі готелі в паніці: вони були офіційно приголомшені новими цінами

Турецькі готелі знову чекають майбутнього сезону 2023 року практично в паніці. Ідеться знову про зростання цін — цього разу «в космос» полетять ціни на такий критично затребуваний готелями ресурс, як електроенергія. Очікується, що вже до січня тариф зросте втричі до поточних розцінок, які й так сильно виросли з початку року. А що буде далі — поки що неясно. Але вже очевидно, що ціни на тури також злетять.

В даний час ціна на електрику в Туреччині для готелів складає 1,3 ліри за кіловат. Однак у повідомленні від місцевої основної енергетичної компанії Enerji SA, що стало приводом для паніки, стверджується, що до кінця року ціна зросте на 100% – до 2.6 ліри, а в січні ще раз, склавши 3.6 ліри. У перерахунку на українські гроші ціна зросте з 2 до 7.2 гривень за кіловат.

При цьому готельєри нагадують, що на них, як і раніше, висять «ковідні» та інші кредити, які вони змушені виплачувати. Крім того, із січня з туристів у готелях стягуватимуть ще й 2% від плати на користь держави у вигляді так званого «податку на проживання».

При цьому від вартості електрики готелі залежать критично – можна згадати хоча б тільки кондиціонери в номерах, які й улітку споживають величезну кількість кіловат, і взимку, вже працюючи на підігрів. Додавши сюди таку очевидну витрату міжсезоння та зимового сезону як підігрів басейнів у багатьох затребуваних готелях, як банальне збільшення часу роботи всього освітлення через короткий світловий день. Крім того, подорожчання енергії в країні веде до загального подорожчання продуктів харчування, що також тисне на готелі.

Нагадаємо, що і початок минулого сезону турецькі готельєри зустрічали у схожій паніці, підраховуючи, наскільки необхідно буде підняти ціни в готелях, щоби вижити хоч якось. Як тоді заявляв голова ради директорів Ceylan Operation Construction Tourism Investment Trade Inc Хасан Алі Джейлан, на професіоналів туризму чекає серйозна криза витрат, і ціни в готелях необхідно підвищити мінімум на 15-18%.

«Енерговитрати збільшилися у 2-3 рази. Ціни на всі види товарів, від електроніки до товарів, зросли, бачимо, що ціни в туризмі не зросли. Якщо так піде й надалі, у 2022 році туризм чекає на серйозну кризу витрат. Якщо не буде зростання цін на туризм, у галузі настане неспокійний період. До 2022 року ціни мають зрости на 15-18% відсотків. Якщо ціни не зростуть – неважливо, скільки до нас приїде туристів, нас у будь-якому разі чекає на найгірший рік», – казав експерт на той момент.

Зростання цін прогнозується і в сезоні 2023 року. Причому стартова цифра — вже 20%.