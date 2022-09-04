У готелі Анталії відключили електрику за борги: туристи в шоці та влаштували бунт

У 4-зірковому готелі в курортній провінції Анталія в Туреччині відключили електрику через величезний борг. У момент відключення у готелі відпочивали туристи. Після цього одні постояльці виїхали з номерів, не бажаючи залишатися в шокуючих умовах, інші підняли бунт, щоб власник готелю повернув їм гроші.

За даними Sozcu, відключення сталося 2 вересня о 17:00 у 4-зірковому готелі у туристичному центрі Манавгата. Готель нагромадив борг за електроенергію у розмірі 300 тисяч лір (у гривневому еквіваленті це 600 тис.). Уточнювалося, що до готелю було направлено бригади жандармів.

Близько 150 місцевих та іноземних відпочиваючих, які проживали в готелі, зібрали свої речі та були змушені виїхати. Проблемний об’єкт залишила і частина співробітників, решта персоналу намагався зв’язатися з власником готелю.

Відпочиваючі в готелі зв’язалися зі співробітниками агентської фірми, щоби вирішити проблему. Представники турагентств також приїхали до готелю та спробували заспокоїти відпочиваючих.

Так, одному з відпочиваючих вдалося додзвонитися до господаря готелю. У розмові турист зажадав повернути йому гроші, що він заплатив перебування у готелі (17 тис. гривень). Проте власник готелю заявив, що перебуває за кордоном та намагається вирішити проблему. «У мене троє дітей», – намагався тиснути на жалість господар. «У мене також є дитина. Я покладу його спати у машині перед вашим готелем», – заявив мандрівник. Інший відпочивальник також зажадав повернути йому гроші (близько 20 тис. гривень) як компенсацію.

Через 8 годин з ініціативи префекта Манавгата о 01:00 ночі електрику в готелі було відновлено.