В які європейські країни діють найсуворіші обмеження на в’їзд для громадян третіх країн

Незважаючи на успішну кампанію вакцинації на території Норвегії, коли 86,3% жителів були вакциновані принаймні першою дозою вакцини COVID-19, а 48,6% повністю вакциновані, норвезька влада як і раніше відмовляються скасувати обмеження на поїздки і заборони, що робить її країною Шенгенської зони із найсуворішими діючими обмеженнями на в’їзд.

В даний час єдиними мандрівниками з третіх країн, які можуть в’їхати до Норвегії, є туристи з Албанії, Австралії, Боснії і Герцеговини, Канади, Молдови, Нової Зеландії, Саудівської Аравії, Сінгапуру і Тайваню, ставлення яких до норвезького громадянина виглядає наступним чином:

дорослі діти і пасинки

батьки та прийомні батьки дорослих дітей / пасинків

бабусі і дідусі та вітчим

онуки і правнуки

хлопці і подруги – відносини повинні тривати не менше дев’яти місяців, і сторони повинні були фізично зустрітися один з одним раніше

При поїздці в Норвегію відповідно до одних з перерахованих вище способів мандрівник повинен подати заяву на отримання попереднього дозволу на в’їзд. Мандрівники з цих списків також підлягають обмеженням на в’їзд в вигляді десятиденного карантину і тестування після прибуття.

Інші категорії мандрівників, що прибувають до Норвегії з будь-якої третьої країни, можуть в’їхати, якщо їх мета в’їзду вважається абсолютно необхідною.

Ще одна країна ЄС, в якій діють суворі заходи щодо в’їзду, – це Польща. Тільки мандрівники з перерахованих нижче країн, які досягають Польщі повітряним транспортом, можуть в’їжджати в країну з туристичними цілями:

Австралія

Канада

Грузія

Ізраїль

Японія

Нова Зеландія

Республіка Корея

Таїланд

Туніс

Сполучені Штати Америки

У той час як нещеплені люди будуть піддаватися десятидневному карантину, ті, хто пройшов вакцинацію, звільняються від цієї вимоги.

«Карантинні зобов’язання не застосовуються при перетині кордону Республіки Польща на осіб, вакцинованих проти COVID-19 вакциною, дозволеної в Європейському Союзі, і минуло не менше 14 днів з моменту останньої дози вакцини. Свідоцтво про вакцинацію буде пред’явлено прикордоннику (при перетині кордону)», – пояснює Польське прикордонне управління.

Карантинний період може бути закінчений достроково, якщо тест мандрівника на COVID-19 на восьмий день ізоляції дасть негативний результат.

Інші країни ЄС, а також Швеція, Нідерланди і Бельгія також зберігають суворі обмеження на в’їзд для туристів з третіх країн. Тільки мандрівники, які повністю вакциновані однією з вакцин, схвалених органами охорони здоров’я кожної конкретної країни, можуть в’їжджати з країн, що не входять в ЄС/ЄЕЗ.

З іншого боку, такі країни, як Франція та Німеччина, дозволяють вакцинованим мандрівникам з більшого числа третіх країн в’їзд в туристичних цілях.