В какие европейские страны действуют строгие ограничения на въезд для граждан третьих стран

Несмотря на успешную кампанию вакцинации на территории Норвегии, когда 86,3% жителей были вакцинированы по крайней мере первой дозой вакцины COVID-19, а 48,6% полностью вакцинированы, норвежские власти по-прежнему отказываются отменить ограничения на поездки и запреты, делает ее страной шенгенской зоны с самыми строгими действующими ограничениями на въезд.

В настоящее время единственными путешественниками из третьих стран, которые могут въехать в Норвегию, есть туристы из Албании, Австралии, Боснии и Герцеговины, Канады, Молдовы, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Сингапура и Тайваня, отношение которых к норвежского гражданина выглядит следующим образом :

взрослые дети и пасынки

родители и приемные родители взрослых детей / пасынков

бабушки и дедушки и отчим

внуки и правнуки

ребята и подруги — отношения должны длиться не менее девяти месяцев, и стороны должны были физически встретиться друг с другом раньше

При поездке в Норвегию в соответствии с одним из перечисленных выше способов путешественник должен подать заявление на получение предварительного разрешения на въезд. Путешественники из этих списков также подлежат ограничениям на въезд в виде десятидневного карантина и тестирование по прибытии.

Другие категории путешественников, прибывающих в Норвегию из любой третьей страны, могут въехать, если их цель въезда считается абсолютно необходимым.

Еще одна страна ЕС, в которой действуют строгие меры по въезда — это Польша. Только путешественники из перечисленных ниже стран, которые достигают Польши воздушным транспортом, могут въезжать в страну с туристическими целями:

Австралия

Канада

Грузия

Израиль

Япония

Новая Зеландия

Республика Корея

Таиланд

Тунис

Соединенные Штаты Америки

В то время как непривитые люди будут подвергаться десятидневному карантина, те, кто прошел вакцинацию, освобождаются от этого требования.

«Карантинные обязательства не применяются при пересечении границы Республики Польша лиц, вакцинированных против COVID-19 вакциной, разрешенной в Европейском Союзе, и прошло не менее 14 дней с момента последней дозы вакцины. Свидетельство о вакцинации будет предъявлено пограничнику (при пересечении границы)», — объясняет Польское пограничное управление.

Карантинный период может быть закончен досрочно, если тест путешественника на COVID-19 на восьмой день изоляции даст отрицательный результат.

Другие страны ЕС, а также Швеция, Нидерланды и Бельгия также сохраняют строгие ограничения на въезд для туристов из третьих стран. Только путешественники, полностью вакцинированы одной из вакцин, одобренных органами здравоохранения каждой конкретной страны, могут въезжать из стран, не входящих в ЕС / ЕЭЗ.

С другой стороны, такие страны, как Франция и Германия, позволяют вакцинированным путешественникам из большего числа третьих стран въезд в туристических целях.