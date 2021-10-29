ПЛР-тести для подорожей: все, що потрібно знати

З моменту початку пандемії у березні 2020 року у побут увійшли ПЛР-тести, тести на антигени та тести LAMP. Але в чому різниця між усіма способами тестування на COVID-19 і який вам потрібен для поїздки?

Це цілий лабіринт абревіатур та технологій, але якщо помилитися з аналізом під час подорожі, це може стати справжнім головним болем, коли вам відмовлять у посадці або навіть відправлять назад туди, звідки ви прилетіли. Ми пояснимо, що це таке, коли вони потрібні і як їх знайти у дорозі.

Що таке ПЛР-тест і навіщо він потрібний?

Тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) шукає генетичний матеріал у зразку за допомогою процесу, що займає кілька годин. Для цілей COVID-19 він ампліфікує зразок, взятий з носа, горла або слини, щоб спробувати знайти генетичний матеріал коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Якщо тест виявить цей матеріал, значить, у вас є чи нещодавно було це захворювання.

ПЛР зазвичай офіційно називається RT-PCR (RT – зворотна транскрипція) і є одним з групи тестів ампліфікації нуклеїнових кислот (NAAT), які включають різні методи – NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR і SDA – всі вони добре пояснюються Центрами з контролю та профілактики захворювань США. Але все, що вам дійсно потрібно знати для подорожей, це те, що вимагає відповідна країна, в яку ви їдете.

Скористайтеся державними сайтами, щоб дізнатися про останні вимоги до в’їзду в країну призначення. На практиці для міжнародних поїздок вам може знадобитися або специфічний тест ПЛР, або інший вид тесту на NAAT. У багатьох країнах для в’їзду в країну потрібний недавній негативний тест, а в деяких навіть потрібне тестування для вакцинованих мандрівників. Уважно перевірте вимоги, роздрукуйте або зробіть скріншот екрану, щоб ви могли підтвердити правильність своїх дій у того, хто проводитиме аналіз перед від’їздом.

Деякі країни вимагають, щоб аналізи проводилися медичним працівником – лікарем, медсестрою чи фармацевтом, тоді як інші країни не заперечують проти наборів, які дозволяють взяти мазок та відправити пакет до лабораторії для проведення аналізу.

Деякі країни також вимагають, щоб ви здали ще один аналіз після прибуття. Перевірте, але в цьому випадку дешевші набори для домашнього тестування, що надсилаються поштою, можуть заощадити трохи грошей, хоча, якщо вам доведеться провести карантин до отримання результату, швидше здати мазок в медичному закладі з власною лабораторією.

Чим ПЛР-тест відрізняється від інших тестів: антигенного, LAMP, TMA чи інших?

ПЛР-тести відрізняються від інших тестів тим, що вони тестують і як вони обробляють зразок. У багатьох випадках фактичний забір зразка з носа, горла чи слини може бути однаковим – важливим є те, що з ним роблять.

Але крім звичайного ПЛР-тесту деякі центри приймають аналізи на антигени, які шукають специфічні молекули на поверхні вірусу. Ці тести набагато швидше – для більшості з них може знадобитися 15-30 хвилин – і проводяться у вигляді домашніх наборів для тестування, або в медичних установах, таких як аптека, центр тестування або кабінет лікаря.

За великим рахунком лише тести на антигени, проведені медичним працівником, з письмовою документацією, яку ви отримаєте, вважаються дійсними для цілей подорожі. Щоб переконатися в цьому, візьміть із собою вимоги країни призначення, коли замовлятимете аналіз.

Оскільки дедалі більше країн запроваджують вакцинні пропуски для входу в культурні місця та ресторани, деякі країни, наприклад Франція та Іспанія, також приймають останні аналізи на антигени для отримання цифрового сертифікату COVID.

Де я можу здати аналіз на ПЛР чи антиген для поїздки?

Чи ви в’їжджаєте до країни або повертаєтеся додому, вам може знадобитися письмове підтвердження того, що ви здавали аналіз на ПЛР або антиген протягом останніх 24, 48 або 72 годин. Зверніть увагу, що термін дії ПЛР-тесту та тесту на антиген може відрізнятися залежно від того, куди ви прямуєте.

Тести на антигени широко доступні в аптеках, результати можна отримати протягом 15-30 хвилин, але за тести для цілей поїздки може стягуватися плата, а тести для цілей охорони здоров’я можуть не дати вам потрібних документів для поїздки.

ПЛР-тести менш доступні і займають більше часу, тому вам знадобиться додаткове планування. У багатьох країнах ви зможете здати аналіз ПЛР із документами для поїздки в аптеці, але майте на увазі, що у багатьох місцях ці аналізи коштують досить дорого. Якщо ви не можете знайти місце, де можна здати аналізи, зверніться до своєї авіакомпанії та дізнайтеся, чи можуть вони допомогти.

Перевірте посольство своєї країни в пункті призначення, посольство країни у вашій країні, а також відповідні авіакомпанії та аеропорти, щоб отримати більше інформації про тести.

Як здати аналіз ПЛР за кордоном?

Оскільки ПЛР-тести займають більше часу і вимагають більше обладнання, ніж антигенний тест, знайти їх може бути складніше. Враховуючи різні вимоги до проведення аналізу протягом одного, двох або трьох днів, якщо вам потрібен аналіз для поїздки, найкраще зробити його в медичній установі (в ідеалі в лабораторії), а не використовувати набір, що надсилається поштою додому.

Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення США веде список громадських пунктів тестування у США, а уряд Великобританії веде список тестів після прибуття, який може бути корисним і для пасажирів, які вилітають із Великобританії.

У Франції також є база даних щодо місць проведення тестів COVID, яка дозволяє здійснювати пошук за місцем проживання та вибирати ПЛР, антиген або обидва варіанти. У Німеччині є база даних, розбита по регіонах. Скористайтеся програмою-перекладачем або зверніться за допомогою до готелю.

Для інших країн запустіть пошук в Інтернеті, наприклад, “COVID travel test”, ПЛР або антиген і назву країни, але переконайтеся, що вас не спантеличують приватні компанії, які грають у результати пошуку.

Чи можу я здати аналіз ПЛР чи антиген дома для поїздки?

Більшість країн не приймають самостійно зроблених аналізів для подорожей. Тим не менш, є деякі варіанти, коли ви берете тест із собою і замовляєте відеозв’язок з медичним працівником, який спостерігає за вами під час здачі аналізу – або потім відправляє вас до лабораторії ПЛР-тесту, або визначає, де ви знаходитесь, для тесту на антиген.

В цілому, з огляду на те, що і ПЛР-тести, і антигенні тести широко доступні в багатьох місцях, це здається занадто накладним, а також можливість того, що тести можуть загубитися поштою.