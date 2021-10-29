ПЦР-тесты для путешествий: все, что нужно знать

С начала пандемии в марте 2020 года в быт вошли ПЦР-тесты, тесты на антигены и тесты LAMP. Но в чем разница между всеми способами тестирования на COVID-19 и какой вам нужен для поездки?

Это целый лабиринт аббревиатур и технологий, но если ошибиться с анализом во время путешествия, это может стать настоящей головной болью, когда вам откажут в посадке или отправят обратно туда, откуда вы прилетели. Мы объясним, что это такое, когда они нужны и как найти их в пути.

Что такое ПЦР-тест и зачем он нужен?

Тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) ищет генетический материал в образце посредством процесса, занимающего несколько часов. Для целей COVID-19 он амплифицирует образец, взятый из носа, горла или слюны, чтобы попытаться найти генетический материал коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Если тест обнаружит этот материал, значит, у вас есть ли недавно было это заболевание.

ПЦР обычно официально называется RT-PCR (RT – обратная транскрипция) и является одним из группы тестов амплификации нуклеиновых кислот (NAAT), включающих различные методы – NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR и SDA – все они хорошо объясняются Центрами по контролю и профилактики заболеваний США Но все, что вам действительно нужно знать для путешествий, это то, что требует соответствующая страна, в которую вы уезжаете.

Воспользуйтесь государственными сайтами, чтобы узнать последние требования к въезду в страну назначения. На практике для международных поездок вам может понадобиться либо специфический тест ПЦР, либо другой вид теста NAAT. Во многих странах для въезда в страну требуется недавний отрицательный тест, а в некоторых даже требуется тестирование для вакцинированных путешественников. Внимательно проверьте требования, распечатайте или сделайте скриншот экрана, чтобы вы могли подтвердить правильность своих действий у тех, кто будет проводить анализ перед отъездом.

Некоторые страны требуют, чтобы анализы проводились медицинским работником – врачом, медсестрой или фармацевтом, в то время как другие страны не возражают против наборов, позволяющих взять мазок и отправить пакет в лабораторию для проведения анализа.

Некоторые страны также требуют, чтобы вы сдали еще один анализ по прибытии. Проверьте, но в этом случае более дешевые наборы для домашнего тестирования, которые посылаются по почте, могут сэкономить немного денег, хотя, если вам придется провести карантин до получения результата, скорее сдать мазок в медицинском заведении с собственной лабораторией.

Чем ПЦР-тест отличается от других тестов: антигенного, LAMP, TMA или других?

ПЦР-тесты отличаются от других тестов тем, что они тестируют и как они обрабатывают образец. Во многих случаях фактический забор образца из носа, горла или слюны может быть одинаковым – важно то, что с ним делают.

Но кроме обычного ПЦР-теста некоторые центры принимают анализы на антигены, которые ищут специфические молекулы на вирусной поверхности. Эти тесты гораздо быстрее – для большинства из них может потребоваться 15-30 минут – и проводятся в виде домашних наборов для тестирования, или в медицинских учреждениях, таких как аптека, центр тестирования или кабинет врача.

По большому счету, только тесты на антигены, проведенные медицинским работником, с письменной документацией, которую вы получите, считаются действительными для целей путешествия. Чтобы убедиться в этом, возьмите с собой требования страны назначения, когда будете заказывать анализ.

Поскольку все больше стран вводят вакцинные пробелы для входа в культурные места и рестораны, некоторые страны, например Франция и Испания, также принимают последние анализы на антигены для получения цифрового сертификата COVID.

Где я могу сдать анализ на ПЦР или антиген для поездки?

Въезжаете ли вы в страну или возвращаетесь домой, вам может понадобиться письменное подтверждение того, что вы сдавали анализ на ПЦР или антиген в течение последних 24, 48 или 72 часов. Обратите внимание, что срок действия ПЦР-теста и теста на антиген может отличаться в зависимости от того, куда вы направляетесь.

Тесты на антигены широко доступны в аптеках, результаты можно получить в течение 15-30 минут, но за тесты для целей поездки может взиматься плата, а тесты для целей здравоохранения могут не дать вам нужных документов для поездки.

ПЦР-тесты менее доступны и занимают больше времени, поэтому вам потребуется дополнительная планировка. Во многих странах вы сможете сдать анализ ПЦР с документами для поездки в аптеке, но учтите, что во многих местах эти анализы стоят достаточно дорого. Если вы не можете найти место, где можно сдать анализы, обратитесь в авиакомпанию и узнайте, могут ли они помочь.

Проверьте посольство своей страны в пункте назначения, посольство страны в вашей стране, а также соответствующие авиакомпании и аэропорты, чтобы получить больше информации о тестах.

Как сдать анализ ПЦР за границей?

Поскольку ПЦР-тесты занимают больше времени и требуют большее оборудование, чем антигенный тест, найти их может быть сложнее. Учитывая различные требования к проведению анализа в течение одного, двух или трех дней, если вам нужен анализ для поездки, лучше всего сделать его в медицинском учреждении (в идеале в лаборатории), а не использовать отправляемый почтой домой набор.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США ведет список общественных пунктов тестирования в США, а правительство Великобритании ведет список тестов по прибытии, который может быть полезен и пассажирам, вылетающим из Великобритании.

Во Франции также есть база данных о местах проведения тестов COVID, которая позволяет осуществлять поиск по месту жительства и выбирать ПЦР, антиген или оба варианта. В Германии есть база данных, разбитая по регионам. Воспользуйтесь программой-переводчиком или обратитесь за помощью в гостиницу.

Для других стран запустите поиск в Интернете, например, COVID travel test, ПЦР или антиген и название страны, но убедитесь, что вас не сбивают с толку частные компании, которые играют в результаты поиска.

Могу ли я сдать анализ ПЦР или антиген дома для поездки?

Большинство стран не принимают самостоятельно сделанные анализы для путешествий. Тем не менее, есть некоторые варианты, когда вы берете тест с собой и заказываете видеосвязь с медицинским работником, который наблюдает за вами во время сдачи анализа – либо затем отправляет вас в лабораторию ПЦР-теста, либо определяет, где вы находитесь, теста на антиген.

В целом, учитывая, что и ПЦР-тесты, и антигенные тесты широко доступны во многих местах, это кажется слишком накладным, а также возможность того, что тесты могут потеряться по почте.