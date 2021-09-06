У Бразилії будуть знищені 12 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Федеральний орган охорони здоров’я Бразилії припинив використання 12 мільйонів доз вакцини проти Covid-19, розробленої китайською компанією Sinovac. Як повідомляє Reuters, вони були виготовлені на неавторизованому заводі.

Регулятор отримав сигнал від Дослідницького інституту Бутантан у Сан-Паулу, який співпрацює з Sinovac, про те, що 25 партій вакцини, вироблених на заводі, який не був схвалений для виробництва регулятором, були відправлені до Бразилії.

Розслідування у справі триває.

Країна входить до світових лідерів у захворюваності та смертності від коронавірусу. На початку кампанії вакцинації у Бразилії найчастіше використовуваною вакциною була Sinovac, пише Монітор.

Нових випадків зараження в Бразилії в суботу було 21 804, а кількість померлих – 692.