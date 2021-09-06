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БРАЗИЛИЯ

В Бразилии будут уничтожены 12 миллионов доз вакцины от COVID-19

Завод, на якому вони були зроблені, не отримав дозволу від регулюючого органу охорони здоров'я

Глеб Парфененко
В Бразилии будут уничтожены 12 миллионов доз вакцины от COVID-19

Федеральный орган здравоохранения Бразилии прекратил использование 12 миллионов доз вакцины против Covid-19, разработанной китайской компанией Sinovac. Как сообщает Reuters, они были изготовлены на несанкционированного заводе.

Регулятор получил сигнал от Исследовательского института Бутантан в Сан-Паулу, который сотрудничает с Sinovac, о том, что 25 партий вакцины, произведенных на заводе, который не был одобрен для производства регулятором, были отправлены в Бразилию.

Расследование по делу продолжается.

Страна входит в мировых лидеров в заболеваемости и смертности от коронавируса. В начале кампании вакцинации в Бразилии чаще всего используемой вакциной была Sinovac, пишет Монитор.

Новых случаев заражения в Бразилии в субботу было 21 804, а количество умерших — 692.

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