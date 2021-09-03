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В Болгарії відбудуться вибори втретє

Гліб Парфененко
В Болгарії відбудуться вибори втретє

Болгарія втретє йде на вибори, оскільки соціалісти не змогли сформувати уряд, отримавши голоси “проти” від партії ITN і двох невеликих партій. Очікується, що 7 вересня партія поверне мандат на формування уряду президенту країни Руменов Радевіт.

Йому передували партія ITN, яка перемогла на виборах в липні з невеликим відривом, і правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова, якій не вдалося сформувати уряд.

Президент Болгарії повинен буде розпустити парламент, сформований за підсумками липневих виборів, призначити новий тимчасовий уряд і призначити дострокові вибори через два місяці.

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