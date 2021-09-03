В Болгарии состоятся выборы в третий раз

Болгария в третий раз идет на выборы, поскольку социалисты не смогли сформировать правительство, получив голоса «против» от партии ITN и двух небольших партий. Ожидается, что 7 сентября партия вернет мандат на формирование правительства президенту страны Руменов Радевит.

Ему предшествовали партия ITN, победившей на выборах в июле с небольшим отрывом, и правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, которому не удалось сформировать правительство.

Президент Болгарии должен будет распустить парламент, сформированный по итогам июльских выборов, назначить новое временное правительство и назначить досрочные выборы через два месяца.