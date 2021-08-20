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Унікальні знахідки археологів в Болгарії, такого не знаходили навіть в Римській імперії
Фото: iStock
БОЛГАРІЯНаука

В Болгарії археологи знайшли унікальні знахідки, серед них ротонди і імператорські гробниці

Гліб Парфененко

Унікальні знахідки в Перперіконі представив професор Микола Овчаров. Серед них найбільше враження справляє ансамбль ротонди. Також була виявлена купель VI століття. Кілька днів тому археологи наткнулися на другу ротонду, а тепер відкривають третю. Перша була відкрита в минулому році.

«Я припускаю, що він (ротонд) буде більше, а це значить, що це вже цілий некрополь таких мавзолеїв. Такого не знаходили не тільки на Балканах, але і в Римській імперії в цілому. Ці ротонди використовувалися, як імператорські гробниці, але тут, швидше за все, можна говорити про найвищих аристократах, може бути, вони єпископи», – прокоментував знахідки археолог проф. Микола Овчаров.

У ротонди були знайдені саркофаги, деякі з яких були розкриті ще в давнину. Але два не займані. Серед знахідок також купіль. Також були знайдені монети, срібні прикраси для волосся, релікварій і багато іншого.

Додамо, що під час розкопок також було знайдено велику кількість монет різних періодів. Так, найдавнішими виявилися монети, які карбувалися в давньогрецькому вільному місті Мароні в IV столітті до нашої ери. Також було знайдено багато срібних динаріїв візантійської епохи X-XI століть нашої ери і скіфських монет XIII-XIV століть. Крім того, археологи розкопали вишукані ювелірні вироби – бронзові хрести-релікварії, срібні та бронзові прикраси, а також різні аплікації.

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