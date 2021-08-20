Уникальные находки археологов в Болгарии, такого не находили даже в Римской империи

Уникальные находки в Перпериконе представил профессор Николай Овчаров. Среди них наибольшее впечатление производит ансамбль ротонды. Также была обнаружена купель VI века. Несколько дней назад археологи наткнулись на вторую ротонду, а теперь открывают третью. Первая была открыта в прошлом году.

«Я предполагаю, что он (ротонд) будет больше, а это значит, что это уже целый некрополь таких мавзолеев. Такого не находили не только на Балканах, но и в Римской империи в целом. Эти ротонды использовались, как императорские гробницы, но здесь, скорее всего, можно говорить о высоких аристократах, может быть, они епископы», — прокомментировал находки археолог проф. Николай Овчаров.

В ротондах были найдены саркофаги, некоторые из которых были раскрыты еще в древности. Но два не тронуты. Среди находок также купель. Также были найдены монеты, серебряные украшения для волос, реликварий и многое другое.

Добавим, что во время раскопок также было найдено большое количество монет разных периодов. Так, самыми древними оказались монеты, которые чеканились в древнегреческом свободном городе Марони в IV веке до нашей эры. Также было найдено много серебряных динариев византийской эпохи X-XI веков нашей эры и скифских монет XIII-XIV веков. Кроме того, археологи раскопали изысканные ювелирные изделия — бронзовые кресты-реликварии, серебряные и бронзовые украшения, а также различные аппликации.