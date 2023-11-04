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У Барселоні відкрився музей для нудистів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Барселоні відкрився музей для нудистів

Минулими вихідними, 29 жовтня, музей у Барселоні відчинив свої двері для відвідувачів-нудистів, організувавши спеціальну екскурсію, під час якої гості могли роздягнутися догола та подивитися виставку в тому, в чому мати народила — оголеними, залишивши лише взуття на ногах, повідомляє Reuters.

29 жовтня Археологічний музей Каталонії спільно з Каталонським клубом натуризму організував 90-хвилинну екскурсію, щоб переглянути фотографії художника Луїджі Спіни, на яких зафіксовано дві грецькі бронзові статуї оголених воїнів у натуральну величину, створені приблизно в V столітті до нашої ери.

У Барселоні відкрився музей для нудистів

„Ми хотіли, щоб це був барвистіший візит, ніж звичайна екскурсія, — сказав гід Едгар, який також проводив екскурсію без одягу. — Ми хотіли, щоб відвідувачі відчували себе так само, як люди на витворах мистецтва, на які вони дивилися“.

У Барселоні відкрився музей для нудистів

Інформація, опублікована на сайті музею, обіцяла гостям можливість помилуватися фотографіями точно в такій ситуації — повністю голими і в оточенні інших оголених тіл.

Одна з відвідувачок Марта, яка працює у сфері охорони здоров’я, розповіла, що екскурсія в такому форматі допомогла їй усвідомити, що нагота існувала завжди і не повинна бути джерелом сорому.

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